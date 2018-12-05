Журналисты, освещающие процесс по делу футболиста-дебошира Павла Мамаева, заставили понервничать жену спортсмена. Алана возмутилась их назойливостью и в грубой форме потребовала, чтобы ее оставили в покое.

Журналисты, освещающие процесс по делу футболиста-дебошираПавла Мамаева, заставили понервничать жену спортсмена. Алана возмутилась ихназойливостью и в грубой форме потребовала, чтобы ее оставили в покое.У Аланы Мамаевой нет никакой позиции по делу ее мужа. Женаполузащитника "Краснодара" не желает, чтобы ее снимали и задавали ейвопросы."У меня нет никакой позиции, отстаньте!", -заявила модель в перерыве заседания в Тверском районном суде. Там проходитпроцесс по делам Мамаева, братьев Александра и Кирилла Кокориных и приятеля Павла– Александра Протасовицкого.Судьи рассматривают ходатайство следователей о продлении содержанияпод стражей фигурантам нашумевшего дела. Отмечалось, что расследование до 8декабря закончить невозможно, так как ожидаются результаты сразу несколькихэкспертиз, передает "Спорт-Экспресс".Алана Мамаева, ранее публично обвинившая своего мужа визмене, на присутствие представителей прессы реагировала нервно. "Что я,клоун, что вы меня снимаете?!", – заявила она журналистам.Напомним, футболисты Кокорин и Мамаев 8 октября устроили дведраки. Вначале избили водителя телеведущей Ольги Ушаковой, а позже в кафенабросились на сотрудников Минпромторга. В обоих случаях жертвы спортсменовпопали в больницу. Дебоширы по решению суда были заключены под стражу до 8декабря.По мнению следствия, Мамаев и Кокорин имеют широкие личныесвязи в различных органах государственной власти. Кроме того, они обладаютзначительными денежными средствами. Оставшись на свободе, могут скрыться отправоохранительных органов и выехать за пределы России.Ранее появились сообщения, что Тверской суд Москвы продлиларест футболистам до 8 февраля. В отношении спортсменов возбуждено уголовноедело по статьям "Хулиганство" и "Побои". Позже СМИуточнили, что окончательного решения суд еще не вынес. Чтение материалов делапродолжается.