Журналисты, освещающие процесс по делу футболиста-дебошира
Павла Мамаева, заставили понервничать жену спортсмена. Алана возмутилась их
назойливостью и в грубой форме потребовала, чтобы ее оставили в покое.
Журналисты, освещающие процесс по делу футболиста-дебошира
Павла Мамаева, заставили понервничать жену спортсмена. Алана возмутилась их
назойливостью и в грубой форме потребовала, чтобы ее оставили в покое.
У Аланы Мамаевой нет никакой позиции по делу ее мужа. Жена
полузащитника "Краснодара" не желает, чтобы ее снимали и задавали ей
вопросы.
"У меня нет никакой позиции, отстаньте!", -
заявила модель в перерыве заседания в Тверском районном суде. Там проходит
процесс по делам Мамаева, братьев Александра и Кирилла Кокориных и приятеля Павла
– Александра Протасовицкого.
Судьи рассматривают ходатайство следователей о продлении содержания
под стражей фигурантам нашумевшего дела. Отмечалось, что расследование до 8
декабря закончить невозможно, так как ожидаются результаты сразу нескольких
экспертиз, передает "Спорт-Экспресс".
Алана Мамаева, ранее публично обвинившая своего мужа в
измене, на присутствие представителей прессы реагировала нервно. "Что я,
клоун, что вы меня снимаете?!", – заявила она журналистам.
Напомним, футболисты Кокорин и Мамаев 8 октября устроили две
драки. Вначале избили водителя телеведущей Ольги Ушаковой, а позже в кафе
набросились на сотрудников Минпромторга. В обоих случаях жертвы спортсменов
попали в больницу. Дебоширы по решению суда были заключены под стражу до 8
декабря.
По мнению следствия, Мамаев и Кокорин имеют широкие личные
связи в различных органах государственной власти. Кроме того, они обладают
значительными денежными средствами. Оставшись на свободе, могут скрыться от
правоохранительных органов и выехать за пределы России.
Ранее появились сообщения, что Тверской суд Москвы продлил
арест футболистам до 8 февраля. В отношении спортсменов возбуждено уголовное
дело по статьям "Хулиганство" и "Побои". Позже СМИ
уточнили, что окончательного решения суд еще не вынес. Чтение материалов дела
продолжается.