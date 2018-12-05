Незадолго до взрыва на боеприпас времен Великой Отечественной войны наткнулись подводные пловцы около детского санатория и сообщили о ней в правоохранительные органы. Приехали саперы и обезвредили морскую мину: подорвали ее, предварительно оцепив пляж.

Незадолго до взрыва на боеприпас времен Великой Отечественной войны наткнулись подводные пловцы около детского санатория и сообщили о ней в правоохранительные органы.Приехали саперы из военно-морской базы и сегодня, 5 декабря, оцепив предварительно территорию от санатория "Голубые ели" до пансионата "Кристалл", обезвредили мину: прикрепили к ней специальное детонационое устройство и взорвали ее.Поднялся высокий столб воды, раздался грохот, затем поднялась волна. Однако, все меры предосторожности были соблюдены, и по этой причине никто не пострадал.