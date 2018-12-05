В Саратовской области по подозрению в браконьерстве задержали двух капитанов Таманской дивизии и бывшего военнослужащего - уходя от погони, мужчины выбросили из салона УАЗа тушу кабана.

В Саратовской области по подозрению в браконьерстве задержали двух капитанов Таманской дивизии и бывшего военнослужащего — уходя от погони, мужчины выбросили из салона УАЗа тушу кабана, сообщает "Взгляд-инфо". Задержанных сняли на видео.Инцидент произошел поздним вечером во вторник, 4 декабря, на территории охотничьего хозяйства неподалеку от деревни Вырыпаевка, что на границе Татищевского и Аткарского районов. Полицейские во время рейда услышали выстрелы, но, когда подъехали к месту, охотники уже погрузили добычу в машину и рванули прочь. Требования остановиться водитель проигнорировал, но скрыться у него не получилось, поскольку колеса УАЗа прострелили — стражи порядка произвели более 10 выстрелов. Зато браконьеры избавились от главной улики — туши кабана, попросту выбросив ее по пути.Когда внедорожник удалось остановить, выяснилось, что в салоне находились капитаны Михаил Рудаков и Роман Степаненко, которые несут службу в войсковой части №89553 ЗАТО Светлый (Таманская дивизия), а также бывший военнослужащий, а ныне охранник Роман Бородавченко. При осмотре обнаружили следы тушки кабана, нарезное оружие и приборы ночного видения. Поверх номеров на УАЗе были закреплены фальшивые государственные знаки.Изъятое оружие проверят в Центре лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии, а самих задержанных — на предмет употребления алкоголя и наличие охотничьих билетов.