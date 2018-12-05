Правозащитник Лев Пономарев арестован на 25 суток за призывы к участию в несогласованной акции, которая состоялась 28 октября около здания ФСБ в центре Москвы.

Правозащитник Лев Пономарев арестован на 25 суток за призывы к участию в несогласованной акции, которая состоялась 28 октября около здания ФСБ в центре Москвы и была посвящена поддержке фигурантов дела "Нового величия" и дела "Сети".Решение принял сегодня Тверской суд Москвы, признав Пономарева виновным по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ ("Повторное нарушение правил проведения публичного мероприятия"), передает ТАСС.Между тем, в Совете при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) уже выразили возмущение по поводу вынесенного приговора."От имени совета выражаю возмущение решением суда отправить 77-летнего правозащитника Льва Пономарева на 25 суток под арест. Мы в совете надеемся на то, что Московский городской суд пересмотрит это необъяснимое решение", — заявил председатель СПЧ Михаил Федотов.