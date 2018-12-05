Иосиф Пригожин обретает все новых и новых сторонников. Известный блогер Лена Миро отметила, что оппонент продюсера быдло и мелкий мужчина.

Иосиф Пригожин обретает все новых и новых сторонников. Известныйблогер Лена Миро отметила, что оппонент продюсера "быдло" и "мелкий мужчина".В одном из недавних интервью ИосифПригожин, воюющий за культуру русского языка, предложил штрафовать артистов за употреблениемата на сцене. Эта идея продюсера встретила сопротивление в лице лидера группы "Ленинград"Сергея Шнурова.В соцсетях междузвездами завязался спор. Судя по всему, в какой-то момент у Сергея закончились аргументы,и он перешел на личности: оскорбил певицу Валерию – супругу Пригожина.Неджентльменское поведение Шнурова вывело из себя известногоблогера Лену Миро. "Кидаться на женщину, оскорблять ее за мнение мужа, можеттолько деградировавший и мелкий человек-г**но. Я понимаю, что Шнур привыкобщаться с пьяной Мотей, не менее пьяной Белоцерковской и совсем уж КукуСобчак. Возможно, именно общение с этими пьяными бабами и деформировало восприятиеженщины в сознании Шнурова", – рассуждала она в своем аккаунте ЖЖ.По мнению Миро, Сергей до смерти боится потерять своего слушателя."Шнуров же без хайпа, без эпатажа, без мата будет неинтересен зрителю, и,понимая это, он буквально взорвался от возмущения. Убери из песен Сергея мат -что останется? Унылое г**но, которое никого не торкнет. Проблема Шнура в том,что его успех среди слушателей обусловлен пьяным матом, который зачастую дажене в тему. Его песни – гротеск, карикатура на пьяных, от которой смешно доикоты даже самим алкоголикам", – отметила Блогер.