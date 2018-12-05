Суд продлил арест Александру Кокорину, Павлу Мамаеву и еще двоим участникам пьяной драки в центре Москвы. Все они встретят Новый год в СИЗО и останутся там до февраля. Обвиняемые просили отпустить их под огромный залог, обещали помогать следствию. Какие доводы все-таки перевесили?

Суд продлил арест Александру Кокорину, Павлу Мамаеву и еще двоим участникам пьяной драки в центре Москвы. Все они встретят Новый год в СИЗО и останутся там до февраля. Обвиняемые просили отпустить их под огромный залог, обещали помогать следствию. Какие доводы все-таки перевесили?Впервые за последние месяцы они снова вместе. Александр Кококрин и Павел Мамаев, которые отбывают арест в разных камерах Бутырки, ждут заседания на одной скамье. Уже не улыбаются, как раньше.Тверской суд решал, что делать с фигурантами дела о хулиганстве и нанесении побоев. Помимо именитых футболистов по нему проходят также брат Кокорина Кирилл и приятель Мамаева Александр Протасовицкий. Мест на всех не хватило — сидят по очереди. Защита просила отпустить их под залог, адвокат Кокорина даже представил выписку с банковского счета на 10 миллионов рублей. Но деньги суд не заинтересовали.Избитый у гостиницы "Пекин" водитель, федеральный чиновник и директор института, пострадавшие в кафе: прогулка футбольного дуэта по столице вызвала широкий общественный резонанс. А супруга Мамаева Алана после скандала даже подала на развод — якобы узнала об измене мужа. На заседании она сегодня сидела в первом ряду.Арест продлен до 8 февраля, а значит, Новый год футбольным звездам придется встречать в следственном изоляторе. Не в дорогом ресторане под бокал шампанского, а перед телевизором с чашкой чая — в камере это единственное, что доступно из развлечений.