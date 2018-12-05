К проблемам новосёлов в Веризино-2 подключилась прокуратура. О том, как более 500 квартир остались без света и тепла, мы рассказывали в конце октября этого года. Жители микрорайона жаловались на постоянные отключения света, кроме того, собственникам квартир не приходили квитанции на оплату электроэнергии.

К проблемам новосёлов в "Веризино-2" подключилась прокуратура. О том, как более 500 квартир остались без света и тепла, мы рассказывали в конце октября этого года. Жители микрорайона жаловались на постоянные отключения света, кроме того, собственникам квартир не приходили квитанции на оплату электроэнергии. После нашего материала прокуратура города Владимира провела проверку. Надзорные органы установили, что в микрорайоне во втором полугодии 2018 года жителей пяти многоквартирных домов по улице Новгородской отключали от света больше 10 раз. Это были как аварийные, так и плановые проверки.Ирина Беликова, житель дома № 37 по ул. Новгородская (съёмка от 30.10.2018): "Был момент, когда отключили, и было темно, светили телефонами, телефоны сели, ходили в темноте, ребёнок боялся, страшно, холодно, без еды, без света".К электросети эти дома подключили 6 ноября 2018 года. Хотя жить здесь люди начали ещё с 29 декабря 2017-ого. Прокуратура выявила, что при вводе домов в эксплуатацию поставщик электроэнергии выдал застройщику письменное согласование. И указал, что в домах полный комплекс работ по выполнению технических условий на электроснабжение. По мнению прокуратуры, энергетики отнеслись к приёмке домов от застройщика формально.Елизавета Коновалова, помощник прокурора г. Владимира: "В этой связи в электросетевую организацию прокуратурой города внесено представление, в котором прокуратура потребовала от руководителя указанной организации рассмотреть вопрос о выявлении должностных лиц, допустивших указанные нарушения и, соответственно, привлечение их к дисциплинарной ответственности. В настоящее время рассмотрение указанного представления находится на контроле в прокуратуре города".В адрес застройщика также внесено представление. Потому что строительная компания вовремя не передала в управорганизацию необходимую документацию. В результате, собственникам жилья не начислялась плата за электроэнергию.