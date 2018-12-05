Представители Королевской галереи Маурицхейс в Гааге вместе с авторами проекта Google Arts & Culture создали виртуальный музей с произведениями нидерландского художника Яна Вермеера (1632-1675). Работы мастера можно посмотреть в дополненной реальности.

Представители Королевской галереи Маурицхейс в Гааге вместе с авторами проекта Google Arts & Culture создали виртуальный музей с произведениями нидерландского художника Яна Вермеера (1632-1675). Работы мастера можно посмотреть в дополненной реальности.По словам директора галереи Маурицхейс Эмили Горденкер, в реальности все 36 картин Вермеера никогда не появятся в одном месте в силу разных обстоятельств.К примеру, некоторые полотна нельзя перевозить из-за их состояния, так, "Девушка с жемчужной сережкой" никогда не покинет Гаагу по решению руководства галереи. Произведение "Концерт", похищенное из бостонского музея Стюарт Гардне, до сих пор не найдено."Благодаря технологиям, нам удалось невозможное", — рассказала Горденкер.Для создания коллекция 18 мировых музеев и частные коллекционеры из семи стран предоставили копии полотен.На сайте музея работы сгруппированы по разным залам, в одном представлены ранние работы, остальные сгруппированы по темам.