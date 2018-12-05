Правительство Великобритании потеряло поддержу в Парламенте за неделю до голосования по Брекзиту. Члены палаты общин высказались за расследование вопроса о неуважении кабмина по отношению к Парламенту. Это первый случай за последнее время, когда оппозиция выступила против правящей партии и лично премьер-министра Терезы Мэй.

Правительство Великобритании потеряло поддержу в Парламенте за неделю до голосования по Брекзиту. Члены палаты общин высказались за расследование вопроса о неуважении кабмина по отношению к Парламенту. Это первый случай за последнее время, когда оппозиция выступила против правящей партии и лично премьер-министра Терезы Мэй.Один из идеологов Брекзита и бывший лидер Британской партии независимости Найджел Фарадж — покинул эту самую партию, сообщает телеканал "Россия 24". Он заявил, что UKIP окончательно изменилась при новом руководстве, и теперь становится партией уличного активизма, членов которой заставляют посещать марши, а не участвовать в голосованиях. Он добавил, что у UKIP все еще есть возможность привлечь избирателей на фоне неудач нынешней власти.