Пять человек пострадали в результате столкновения пассажирского автобуса с КамАЗом в Стругокрасненском районе Псковской области. Очевидцы сняли на видео последствия аварии.

Пять человек пострадали в результате столкновения пассажирского автобуса с КамАЗом в Стругокрасненском районе Псковской области. Очевидцы сняли на видео последствия аварии.ДТП, по предварительным данным, произошло около 14:20 в среду, 5 декабря, на 239 километре трассы Санкт-Петербург — Невель. По данным регионального управления МВД, в автобусе находились 14 рабочих, которые следовали в Молдавию.В результате лобового столкновения травмы получили оба водителя и трое пассажиров, об их состоянии ничего не сообщается. И самосвал, и автобус получили серьезные повреждения.