Фигуранты совершали кражи имущества из автомобилей местных жителей.

Следователями ОМВД России по Кольчугинскому району завершено расследование уголовных дел в отношении двух местных жителей. Мужчины, 25 и 26 лет, обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ст. 158 УК РФ (кража).По версии следствия, в период с марта по июнь текущего года обвиняемые похищали аккумуляторы и видеорегистраторы из автомобилей местных жителей и в дальнейшем реализовывали их.Подозреваемые были задержаны оперативными сотрудниками в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий и заключены под стражу.Полицейскими собрана доказательственная база, подтверждающая причастность обвиняемых к совершению пяти эпизодов преступной деятельности. Сумма материального ущерба, причиненного собственникам имущества, превысила 36 000 рублей.В настоящее время уголовные дела с утвержденными обвинительными заключениями переданы в суд для рассмотрения по существу.