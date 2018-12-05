Наталья из Красноярска, известная в Instagram под ником Natakondra, решила посетить съемки Голубого Огонька, который обычно транслируется в телеэфире в новогоднюю ночь. Девушка была крайне разочарована происходящим в студии.

Наталья из Красноярска, известная в Instagram под никомNatakondra, решила посетить съемки "Голубого Огонька", который обычно транслируетсяв телеэфире в новогоднюю ночь. Девушка была крайне разочарована происходящим встудии.На днях Наталью пригласили на запись концерта, пообещали,что дня нее и других гостей выступят Киркоров, Лепс, Костюшкин,Буланова, Жасмин, Караулова, Агутин, Сюткин, Таисия Повалий, Артик и Асти. Заприсутствие обещали заплатить тысячу рублей и напоить шампанским. Блондинка срадостью согласилась."Я как бы не из-за денег, радостная думаю – о, круто! Заведумного классных знакомств, со звездами потрусь. Ну и посмотрю, как там чтоустроено на "Мосфильм"", – вспоминает блогер.К мероприятию девушка тщательно подготовилась: купила новоеплатье, сделала прическу и макияж. Однако на съемках она поняла, что "все нетак как она себе представляла."Толпа бичивато-застенчивых студенток и дерзких бабулек vipменя впечатали в стену, когда начали выдавать талончик, по которому можно будетпотом получить зарплату. "Раздевайтесь, пожалуйста! Вот берите мешокиз-под картошки, складывайте в него все ценные вещи, сумочки, обувь, верхнююодежду и ставьте к стеночке! Мой Lv (Louis Vuitton. – Прим.ред.) вообще офигелот такой дерзости", – рассказала девушка.После блондинку и других гостей рассадили за полупустые столыс пластмассовыми фруктами в вазах. По бокалам разлили "Дюшес" и приказалиулыбаться. "Вот началась феерия – камера, мотор, с потолка сыпятся блестки, насцене поют артисты, все люди со счастливыми лицами поздравляют друг друга сНовым Годом", – рассказывает девушка.Блондинка отметила, что первые два часа было хоть немногоинтересно, но далее начался "профессиональный праздник в дурдоме". Ее продержалив студии 12 часов. "За косарь. Снимать ничего нельзя, к звездам подходитьнельзя... Киркорова не было. Пффф… зачем я тогда сюда пришла?!"– посетовалакрасотка в личном микроблоге.Наталья пару раз пыталась сбежать, однако участник "Битвы экстрасенсов", который сидел рядом, постоянно вовлекал ее в беседу. "Я представляю, как мы с ним в кадре смотримся – старый олигарх и его туповатая проститутка", – с иронией отметила красотка.