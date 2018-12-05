Яна Рудковская рассказала, что ее младший сын Саша Плющенко побывал на семилетии дочери Филиппа Киркорова Аллы-Виктории. Отпрыску продюсера оказали очень радушный прием.

Яна Рудковская рассказала, что ее младший сын Саша Плющенко побывална семилетии дочери Филиппа Киркорова Аллы-Виктории. Отпрыску продюсера оказалиочень радушный прием.В личном микроблоге Яна выложила снимок, на котором ее наследникудобно расположился на плече довольного праздником Киркорова. По словам Рудковской, в этот раз на торжествоСаша отправился без нее."Тот случай когда в отсутствии мамы, Санечка выбралправильную позицию. На плече у поп-короля. Спасибо тебе дорогой Филипп за твоегостеприимство, многолетнюю дружбу и отношение к Саше и еще раз с днемрождения, маленькую принцессу Аллу-Викторию (здесь и далее орфография ипунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – подписала снимок Рудковская.Ответ Киркорова не заставил себя долго ждать. "Спасибо!Держу на руках будущего Олимпийского чемпиона", – написал артист в комментариях.Почитатели Рудковской были единодушны с поп-королем. "Самыйлюбимый малыш – надежный чемпион", "Я тоже думаю, что будущий олимпийскийчемпион, будем ждать", "Согласен с Филиппом! У него на руках Будущий чемпион!!!",– писали фанаты Рудковской.Однако были и те, кто старательно выискивал недостатки наснимке. Одна из подписчиц упрекнула Яну в невнимательности к собственному сыну.Якобы Рудковская не удосужилась нарядить ребенка, который разгуливал в старомсвитере среди разряженных гостей."Сама наряды меняет, выпендривается, а сынишка бедный водной и то же кофтенке везде", "Тебе на такую кофтенку год работать надо", "Тожеобратила внимание! Наверное любимая Саши! Бывает такое у детей в этом возрасте,сами выбирают, и ничего другого!", "у такой мамы выбирать не приходится", -рассуждали фолловеры.