Яна Рудковская рассказала, что ее младший сын Саша Плющенко побывал
на семилетии дочери Филиппа Киркорова Аллы-Виктории. Отпрыску продюсера оказали
очень радушный прием.
Яна Рудковская рассказала, что ее младший сын Саша Плющенко побывал
на семилетии дочери Филиппа Киркорова Аллы-Виктории. Отпрыску продюсера оказали
очень радушный прием.
В личном микроблоге Яна выложила снимок, на котором ее наследник
удобно расположился на плече довольного праздником Киркорова. По словам Рудковской, в этот раз на торжество
Саша отправился без нее.
"Тот случай когда в отсутствии мамы, Санечка выбрал
правильную позицию. На плече у поп-короля. Спасибо тебе дорогой Филипп за твое
гостеприимство, многолетнюю дружбу и отношение к Саше и еще раз с днем
рождения, маленькую принцессу Аллу-Викторию (здесь и далее орфография и
пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – подписала снимок Рудковская.
Ответ Киркорова не заставил себя долго ждать. "Спасибо!
Держу на руках будущего Олимпийского чемпиона", – написал артист в комментариях.
Почитатели Рудковской были единодушны с поп-королем. "Самый
любимый малыш – надежный чемпион", "Я тоже думаю, что будущий олимпийский
чемпион, будем ждать", "Согласен с Филиппом! У него на руках Будущий чемпион!!!",
– писали фанаты Рудковской.
Однако были и те, кто старательно выискивал недостатки на
снимке. Одна из подписчиц упрекнула Яну в невнимательности к собственному сыну.
Якобы Рудковская не удосужилась нарядить ребенка, который разгуливал в старом
свитере среди разряженных гостей.
"Сама наряды меняет, выпендривается, а сынишка бедный в
одной и то же кофтенке везде", "Тебе на такую кофтенку год работать надо", "Тоже
обратила внимание! Наверное любимая Саши! Бывает такое у детей в этом возрасте,
сами выбирают, и ничего другого!", "у такой мамы выбирать не приходится", -
рассуждали фолловеры.