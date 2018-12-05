Регистрация на рейс в российских аэропортах может стать платной. С таким предложением в Минтранс обратилась авиакомпания Победа. Лоукостер настаивает: пассажирам не составляет труда зарегистрироваться самостоятельно онлайн. А те, кто делает это на стойке в аэропорту, должны заплатить.

Регистрация на рейс в российских аэропортах может стать платной. С таким предложением в Минтранс обратилась авиакомпания "Победа". Лоукостер настаивает: пассажирам не составляет труда зарегистрироваться самостоятельно онлайн. А те, кто делает это на стойке в аэропорту, должны заплатить.Почему вдруг бесплатная услуга может стать для пассажира платной? На каком основании?В "Победе" объясняют так: услуга регистрации априори включена в стоимость билета. И даже если пассажир регистрируется сам через интернет, авиакомпания за него все равно платит аэропорту.В мире среди лоукостеров такая практика есть. Венгерская WizzAir берет 30 евро за регистрацию в аэропорту, как и латвийская Air Baltic. 55 евро — тариф у ирландской RyanAir.Сама "Победа" уже ввела платную регистрацию в зарубежных аэропортах. С 28 октября это стоит 25 евро.Аргумент о том, что не все могут зарегистрироваться онлайн, в компании не признают."У нас более 75% — это продажи через интернет. Если вы смогли купить себе билет сами или вам кто-то помог, то, конечно, вам также помогут зарегистрироваться, чтобы вы сэкономили эти 200-300 рублей. Если вдруг вы просто по каким-то причинам не хотите, вам лень или у вас есть лишние деньги, которые вы готовы потратить для своего комфорта, то вы приходите в аэропорт, и уже на стойке сами оплачиваете агенту услугу регистрации", — заявляет пресс-секретарь авиакомпании "Победа" Елена Селиванова.Можно предположить, что платить, скорее всего, будут пожилые или слабовидящие, кому физически трудно зарегистрироваться со смартфона.А где гарантии того, что эти 200-300 рублей реально исчезнут из стоимости билета? И сколько может составить это сбор? В СМИ уже прозвучала сумма 1000 рублей.Точную сумму в "Победе" сегодня назвать не смогли под предлогом того, что в разных аэропортах стоимость регистрации разная.Более того, авиакомпания предлагает изменить федеральные авиационные правила. То есть брать деньги за регистрацию смогут не только дешевые перевозчики, а абсолютно все."Если бы во всех аэропортах была возможность зарегистрироваться и сдать багаж самостоятельно, не обращаясь на стойку, то пассажиры безусловно с удовольствием пользовались бы такой альтернативой. Но сегодня онлайн-регистрация доступна не во всех российских аэропортах, а это значит, что кое-где за регистрацию неизбежно придется платить", — констатирует исполнительный директор агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев.Против предложения "Победы" сегодня выступило Общероссийское объединение пассажиров. Цены на авиабилеты в 2018 году и так уже выросли на 22 процента. И компании ищут лазейки для дополнительного заработка. Поддержать инициативу готовы, только если пассажирам за самостоятельную регистрацию будет предоставляться реальная скидка, а не мифические 200-300 рублей экономии.В Минтрансе позицию пока сформулировать не смогли, ограничившись дежурным "надо обсудить".Главное, чтобы пассажиров в этом обсуждении тоже услышали.