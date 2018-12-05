Президент России дал исчерпывающий ответ на вопрос – почему он не хочет общаться с Петром Порошенко. Судя по всему, Владимир Путин поставил крест на лидере Незалежной и не намерен поднимать ему рейтинг перед президентскими выборами.

Президент России дал исчерпывающий ответ на вопрос – почему онне хочет общаться с Петром Порошенко. Судя по всему, Владимир Путин поставилкрест на лидере Незалежной и не намерен поднимать ему рейтинг перед президентскимивыборами.Путин заявил, что он не отвечает на попытки президентаУкраины Петра Порошенко поговорить с ним по телефону, так как не хочетучаствовать в его избирательной кампании. Глава государства описал нехитруюкомбинацию Порошенко, связанную с украинской провокацией в Керченском проливе."Дело ведь не в том, что я просто уклоняюсь и не хочу сПетром Алексеевичем разговаривать, дело не в этом. Я не хочу принимать участиев его избирательной кампании ", – сказал российский лидер. По словамПутина, Порошенко искусно создает кризисные и провокационные ситуации и тут жеперекладывает ответственность за содеянное на Россию.Еще накануне, 4 декабря пресс-секретарь президента ДмитрийПесков намекнул журналистам, что его шеф не намерен разговаривать с ПетромПорошенко. В Кремле исключили какие-либо контакты двух президентов в ближайшеевремя.Напомним, сразу после инцидента в Черном море 25 ноябряПорошенко безуспешно пытался дозвониться Путину. Он даже пожаловался на этоАнгеле Меркель и потребовал, что бы она связала его российским лидером. Но ужетогда стало ясно, что после стычки в Керченском проливе Путин просто не пожелалразговаривать с украинским партнером.Через несколько дней, на инвестиционном форуме "Россия,вперед!" Владимир Путин дал оценку событиям в Черном море, назвав их провокациейукраинских властей. Президент не исключил, что за ней стоит лично ПетрПорошенко, которому перед выборами необходимо создать препятствия дляконкурентов из оппозиции. Из уст главы России также прозвучало жесткое заявление– Путин сравнил Порошенко с людоедом."Киеву все сходит с рук. Если они захотят младенцев назавтрак – им, наверное, подадут. Скажут: они же хотят кушать! Но это оченьблизорукая позиция", – сказал Путин.В целом события последних дней свидетельствуют о том, чтоукраинский президент перешел красную черту в отношениях с Россией. Теперь с нимили принципиально не будут общаться, или общение будет исключительно с позициисилы – обсуждать Путину и Порошенко больше нечего.При этом в России четко отделяют друг от друга два понятия –украинскую власть и украинский народ. Путин уверен в том, что русские иукраинцы всегда были, есть и останутся братскими народами. "Политическаяпена сойдет, украинский народ даст оценку сегодняшнему руководству, какгрузинский народ дал оценку деятельности Саакашвили", – сказал президентна инвестиционном форуме.А за месяц до этого, на заседании Валдайского клуба главагосударства недвусмысленно дал понять, что с нынешним президентом Украиныдоговориться не получиться. На встрече с российскими и зарубежными экспертамиПутин предположил, что новое руководство Украины будет посговорчивее: простонадо набраться терпения и дождаться, пока закончатся внутриполитические циклы вНезалежной.Если проанализировать последние высказывания Владимира Путина,то становится ясно, что в Москве устали от Порошенко. От его русофобскойполитики, от его поддержки ярых националистов с примесью фашизма, от постоянныхобещаний выполнить минские соглашения и установить мир в Донбассе, от постоянноповторяемых мантр про возврат Крыма.Время, когда Россия верила нынешним украинским властям ипыталась в чем-то идти им навстречу, безвозвратно ушло. Москва больше не будетвкладывать деньги в экономику ближайшего соседа-русофоба, а если Киев вдругрешит совершить провокацию, подобную выходке Михаила Саакашвили, то ПетраПорошенко и его команду, скорее всего, ждет такая же печальная судьба.