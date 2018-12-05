Вышедшая замуж в августе 38-летняя Наталья Поклонская поделилась подробностями личной жизни с 48-летним юристом Иваном Соловьевым. Супруги поделились своими планами.

Вышедшая замуж в августе 38-летняя Наталья Поклонская поделиласьподробностями личной жизни с 48-летним юристом Иваном Соловьевым. Супругиподелились своими планами.Муж Поклонской отметил,что спокойно относится к ее фанатам. Также он признался, что иногда ему поступаютугрозы от поклонников депутата."Они хотели бы видетьсебя на этом месте", – цитирует Соловьева . Супруги сообщили,что мечтают построить в Крыму небольшой дом.А вот по поводу будущихнаследников Наталья и Иван становиться родителями, они ответили завуалированно."Все ждут новости о том, что у нас будут детки.Хорошие новости всегда все ждут. Надо ждать хороших новостей", – заявилаПоклонская.Кроме того, депутат призналась, что рядом с Иваном чувствует себя как за каменнойстеной. По ее словам, на работе она генерал, но дома ощущает себя слабойженщиной.Также экс-прокурор Крымарассказала, что старается регулярно радовать мужа кулинарными шедеврами. Впоследнее время ей нравится запекать гуся в духовке. "Берете на рынке самого лучшего гуся. Его нужнопосолить, поперчить, чесноком натереть. Лавровый лист. Смазать горчицей, масломоливковым. В рукав и в духовку", – поделилась Поклонская.Соловьевже тоже в жене души не чает. "Врядли ты отдаешь себе отчет, почему ты влюбился. Очень многие люди проживают своюжизнь, так и не испытав этого чувства. Я благодарен Господу за то, что я этоиспытал", – рассказал Иван. По его словам, его чувство к Наталье было настольковсеобъемлющим, что Бог помог им быть рядом.