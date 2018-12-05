Вышедшая замуж в августе 38-летняя Наталья Поклонская поделилась
подробностями личной жизни с 48-летним юристом Иваном Соловьевым. Супруги
поделились своими планами.
Вышедшая замуж в августе 38-летняя Наталья Поклонская поделилась
подробностями личной жизни с 48-летним юристом Иваном Соловьевым. Супруги
поделились своими планами.
Муж Поклонской отметил,
что спокойно относится к ее фанатам. Также он признался, что иногда ему поступают
угрозы от поклонников депутата.
"Они хотели бы видеть
себя на этом месте", – цитирует Соловьева . Супруги сообщили,
что мечтают построить в Крыму небольшой дом.
А вот по поводу будущих
наследников Наталья и Иван становиться родителями, они ответили завуалированно.
"Все ждут новости о том, что у нас будут детки.
Хорошие новости всегда все ждут. Надо ждать хороших новостей", – заявила
Поклонская.
Кроме того, депутат призналась, что рядом с Иваном чувствует себя как за каменной
стеной. По ее словам, на работе она генерал, но дома ощущает себя слабой
женщиной.
Также экс-прокурор Крыма
рассказала, что старается регулярно радовать мужа кулинарными шедеврами. В
последнее время ей нравится запекать гуся в духовке. "Берете на рынке самого лучшего гуся. Его нужно
посолить, поперчить, чесноком натереть. Лавровый лист. Смазать горчицей, маслом
оливковым. В рукав и в духовку", – поделилась Поклонская.
Соловьев
же тоже в жене души не чает. "Вряд
ли ты отдаешь себе отчет, почему ты влюбился. Очень многие люди проживают свою
жизнь, так и не испытав этого чувства. Я благодарен Господу за то, что я это
испытал", – рассказал Иван. По его словам, его чувство к Наталье было настолько
всеобъемлющим, что Бог помог им быть рядом.