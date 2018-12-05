Житель Сызрани похитил у пенсионерки сумку и драгоценности.

Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Суздальскому району в ходе проведения совместных оперативных мероприятий с коллегами из УР УМВД России по Владимирской области задержан 22-летний житель Сызрани.Установлено, что весной текущего года подозреваемый, передвигаясь на автомобиле без номерных знаков, совершил наезд на 82-летнюю жительницу областного центра, после чего предложил пенсионерке доставить её в медицинское учреждение для оказания квалифицированной помощи. Потерпевшая согласилась и села в автомобиль. Злоумышленник отвез женщину в Суздальский район, остановил автомобиль на обочине дороги, похитил сумку и золотые сережки, а затем, заставив пенсионерку выйти из салона авто, скрылся в неизвестном направлении. Сумма ущерба, причиненного потерпевшей, превысила 25 000 рублей.После поступившего в дежурную часть сообщения сотрудниками полиции был проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которого установили личность подозреваемого. Фигурант был задержан на территории Сызрани и доставлен во Владимирскую область.В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.161 УК РФ «Грабёж».Расследование уголовного дела продолжается. Фигурант заключен под стражу.