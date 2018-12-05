Запланированные на 23 декабря выборы в местные органы власти отменяются. Глава Верховной рады Андрей Парубий заявил, что голосование невозможно провести из-за действующего в стране режима военного положения.

Запланированные на 23 декабря выборы в местные органы властиотменяются. Глава Верховной рады Андрей Парубий заявил, что голосование невозможно провести из-за действующего в стране режима военногоположения.На прошлой неделе президент Украины Петр Порошенко ввел в приграничныхс Россией областях режим военного положения. Из-за этого там по закону нельзяпроводить выборы.Глава украинского парламента сообщил, что им были проведеныподробные консультации с Центральной избирательной комиссией, комитетомпарламента и юридическим отделом Рады. "Пришли к общему пониманию, что, ксожалению, сегодня провести выборы невозможно", – сказал Андрей Парубий.По его словам, после отмены военного положения в десятиобластях ЦИК возобновит прерванный избирательный процесс, сообщает издание"Обозреватель". 3 декабря Петр Порошенко внес в Верховную раду проектизменений в закон о правовом режиме военного положения для того, чтобы провестивыборы в тех регионах, в которых они запланированы. Депутаты так и нерассмотрели предложения президента.Напомним, что в приграничных с Россией областях Украины действуетрежим военного положения. Его ввел президент после инцидента в Керченскомпроливе, когда три украинских корабля нарушили границу России и двинулись изЧерного моря в сторону Крымского моста. Они совершали опасное маневрирование ине подчинялись требованиям российских властей, в результате чего былизадержаны, а моряки – арестованы на два месяца.В России инцидент в Черном море назвали заранее подготовленнойв Киеве провокацией. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что вближайшее время Владимир Путин не планирует никаких контактов с украинскимлидером.