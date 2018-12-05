Запланированные на 23 декабря выборы в местные органы власти
отменяются. Глава Верховной рады Андрей Парубий заявил, что голосование невозможно провести из-за действующего в стране режима военного
положения.
Запланированные на 23 декабря выборы в местные органы власти
отменяются. Глава Верховной рады Андрей Парубий заявил, что голосование невозможно провести из-за действующего в стране режима военного
положения.
На прошлой неделе президент Украины Петр Порошенко ввел в приграничных
с Россией областях режим военного положения. Из-за этого там по закону нельзя
проводить выборы.
Глава украинского парламента сообщил, что им были проведены
подробные консультации с Центральной избирательной комиссией, комитетом
парламента и юридическим отделом Рады. "Пришли к общему пониманию, что, к
сожалению, сегодня провести выборы невозможно", – сказал Андрей Парубий.
По его словам, после отмены военного положения в десяти
областях ЦИК возобновит прерванный избирательный процесс, сообщает издание
"Обозреватель". 3 декабря Петр Порошенко внес в Верховную раду проект
изменений в закон о правовом режиме военного положения для того, чтобы провести
выборы в тех регионах, в которых они запланированы. Депутаты так и не
рассмотрели предложения президента.
Напомним, что в приграничных с Россией областях Украины действует
режим военного положения. Его ввел президент после инцидента в Керченском
проливе, когда три украинских корабля нарушили границу России и двинулись из
Черного моря в сторону Крымского моста. Они совершали опасное маневрирование и
не подчинялись требованиям российских властей, в результате чего были
задержаны, а моряки – арестованы на два месяца.
В России инцидент в Черном море назвали заранее подготовленной
в Киеве провокацией. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что в
ближайшее время Владимир Путин не планирует никаких контактов с украинским
лидером.