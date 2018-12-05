Президент Украины Петр Порошенко призвал Запад жестко ответить России после задержания кораблей ВМС Незалежной в Черном море. В интервью влиятельному изданию Bloomberg он заявил, что ждет от США и Европы конкретных действий.

Президент Украины Петр Порошенко призвал Запад жестко ответить Россиипосле задержания кораблей ВМС Незалежной в Черном море. В интервьювлиятельному изданию Bloomberg он заявил, что ждет от США и Европыконкретных действий.Порошенко отметил, что позиция западных лидеров является "мощной поддержкой" для Украины. "Но, думаю, в этой ситуации, в то время как западные партнеры делают жесткие заявления, Путин – действует", – сказал лидер Незалежной.ПрезидентУкраины также рассказал о том, какой реакции ждут в Киеве от Запада. Поего словам, это введение новых санкций против России, а также усиление присутствия Североатлантического альянса (НАТО) в регионе.воскресенье, 25 ноября, три корабля украинских ВМС вторглись втерриториальные воды России. Позже они были задержаны пограничнойохраной и доставлены в порт Керчь. На Украине по инициативе ПетраПорошенко было введено военное положение до конца декабря.Посути, говоря об увеличении присутствия НАТО, Порошенко намекает надальнейшую эскалацию в регионе, что может привести к полномасштабнойвойне. Но этого украинский лидер и добивается, ведь в таком случае можнобудет продлить военное положение на неопределенный срок и тем самымсорвать очередные президентские выборы, которые Порошенко, по даннымсоциологов, с треском проиграет. Этого украинский лидер допустить неможет.Напомним,ранее спикер МИД России Мария Захарова заявила, что западные странызнали о провокации Украины в Керченском проливе. Она не исключила, чтоподдерживающие Незалежную страны принимали участие в подготовке инцидента.Дипломатсчитает, что участие кураторов Украины в инциденте доказывают какоценки, прозвучавшие от западных политиков, так и начавшаясяинформационная кампания в европейских СМИ.