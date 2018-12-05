Президент Украины Петр Порошенко призвал Запад жестко ответить России
после задержания кораблей ВМС Незалежной в Черном море. В интервью
влиятельному изданию Bloomberg он заявил, что ждет от США и Европы
конкретных действий.
Президент Украины Петр Порошенко призвал Запад жестко ответить России
после задержания кораблей ВМС Незалежной в Черном море. В интервью
влиятельному изданию Bloomberg он заявил, что ждет от США и Европы
конкретных действий.
Порошенко отметил, что позиция западных лидеров является "мощной поддержкой" для Украины. "Но, думаю, в этой ситуации, в то время как западные партнеры делают жесткие заявления, Путин – действует", – сказал лидер Незалежной.
Президент
Украины также рассказал о том, какой реакции ждут в Киеве от Запада. По
его словам, это введение новых санкций против России, а также усиление присутствия Североатлантического альянса (НАТО) в регионе.
В
воскресенье, 25 ноября, три корабля украинских ВМС вторглись в
территориальные воды России. Позже они были задержаны пограничной
охраной и доставлены в порт Керчь. На Украине по инициативе Петра
Порошенко было введено военное положение до конца декабря.
По
сути, говоря об увеличении присутствия НАТО, Порошенко намекает на
дальнейшую эскалацию в регионе, что может привести к полномасштабной
войне. Но этого украинский лидер и добивается, ведь в таком случае можно
будет продлить военное положение на неопределенный срок и тем самым
сорвать очередные президентские выборы, которые Порошенко, по данным
социологов, с треском проиграет. Этого украинский лидер допустить не
может.
Напомним,
ранее спикер МИД России Мария Захарова заявила, что западные страны
знали о провокации Украины в Керченском проливе. Она не исключила, что
поддерживающие Незалежную страны принимали участие в подготовке инцидента.
Дипломат
считает, что участие кураторов Украины в инциденте доказывают как
оценки, прозвучавшие от западных политиков, так и начавшаяся
информационная кампания в европейских СМИ.