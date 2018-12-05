Затяжной обгон обернулся лобовой аварией в Челябинской области, в результате которой виновник аварии погиб до приезда медиков, еще три человека попали в больницу.

Затяжной обгон обернулся лобовой аварией в Челябинской области, в результате которой виновник аварии погиб до приезда медиков, еще три человека попали в больницу, сообщает региональное управление ГИБДД. Камера регистратора запечатлела момент столкновения.ДТП произошло около полудня 4 декабря в 1601-м километре трассы М-5. На отрезке между поселками Сим и Кропачево 24-летний владелец Ford Focus пошел на обгон фур, но в свою полосу уже не вернулся. Судя по всему, двигавшийся ему навстречу ВАЗ он заметил слишком поздно, как и водитель "Нивы", которому в глаза било солнце. Попытки уйти от столкновения успехом не увенчались — машины сошлись лоб в лоб.Владелец Ford скончался на месте, двое его пассажиров и 45-летний водитель "Нивы" были госпитализированы, но о характере полученных ими травм ничего не сообщается.