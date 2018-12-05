Украинская певица поделилась с поклонниками видео на своей странице в Instagram. В ролике Таисия Повалий показала свои босоножки.

Украинская певица поделиласьс поклонниками видео на своей странице в Instagram. В ролике Таисия Повалийпоказала свои босоножки."Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало", – прокомментировала певица свой пост. В кадре Таисия в блестящих замысловатых туфельках кокетливо покачивает ногой.Некоторым видео показалось нелепым. Так, актриса Ольга Сумская решила посмеяться над Повалий. "Роскошные, но наверное, только сидеть в них", – написала артистка. Судя по всему, замечание уязвило исполнительницу, и она ответила: "Зря ты так, Оленька! Я в них еще и на сцене танцую".Однако поклонники певицы засыпали и ее комплиментами. "Туфли просто класс, под стать хозяйке", "Красивые ножки", "Сногсшибательные босоножки", "Леди Гага где-то рядом нервно курит", "Шикарные туфли, для шикарной женщины", "Золушка наша", "Таечка, полегче! Мужчин поберегите, их и так мало", – написали пользователи соцсети.Как писали "Дни.ру", Таисия Повалий шесть лет не выступала в Москве с сольными концертами. В ноябре же украинская звезда приехала в Россию с премьерой программы "Сердце – дом для любви". И артистка не разочаровала слушателей, представив программу с мудрыми и часто философскими песнями.