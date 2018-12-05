Раздор с Меган Маркл не помешал Кейт Миддлтон позаимствовать кое-что у герцогини Сассекской. Герцогиня Кембриджская украла, по мнению издания Daily Mail, у Меган ее стиль. Что это – шаг к примирению или объявление войны? – задаются вопросом журналисты.

Раздор с Меган Маркл не помешал Кейт Миддлтон позаимствоватькое-что у герцогини Сассекской. Герцогиня Кембриджская "украла", помнению издания Daily Mail,у Меган ее стиль. Что это – шаг к примирению или объявление войны? – задаютсявопросом журналисты.В Британском королевстве не все ладно: рассорились женыпринца Уильяма и принца Гарри. Уже поговаривают о том, что война двух невестокпринца Чарлза испортила отношения между его сыновьями.Однако новый наряд герцогини Кембриджской наблюдателейвесьма удивил. Как отметила пресса, Кейт Миддлтон привыкли видеть вскинни-джинсах, чаще – в юбках и платьях. Но вот в классических брюках -никогда. Не была замечена герцогиня и в любви к жакетам с широкими плечами. Однакоименно в таком наряде супруга принца Уильяма сошла с трапа самолета на Кипре.Кейт Миддлтон предстала перед изумленной публикой в наряде,который обычно надевает на официальные мероприятия Меган Маркл – классические брюки стали своего рода "брендом"герцогини Сассекской. Черные брюки дополнил белый шелковый топ и жакет с "уверенными"плечами.Кое-кто уже предположил, что отход Миддлтон от своегопривычного стиля не случаен. Возможно, так Кейт хочет примириться с невесткойили, наоборот, затмить ее.5 декабря Кейт Миддлтон и принц Уильям прилетели софициальным визитом на Кипр. Супруги встретились с британскими военнослужащими,которым предстоит провести Рождество и Новый год вдали от дома.