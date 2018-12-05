Раздор с Меган Маркл не помешал Кейт Миддлтон позаимствовать
кое-что у герцогини Сассекской. Герцогиня Кембриджская украла, по
мнению издания Daily Mail,
у Меган ее стиль. Что это – шаг к примирению или объявление войны? – задаются
вопросом журналисты.
Раздор с Меган Маркл не помешал Кейт Миддлтон позаимствовать
кое-что у герцогини Сассекской. Герцогиня Кембриджская "украла", по
мнению издания Daily Mail,
у Меган ее стиль. Что это – шаг к примирению или объявление войны? – задаются
вопросом журналисты.
В Британском королевстве не все ладно: рассорились жены
принца Уильяма и принца Гарри. Уже поговаривают о том, что война двух невесток
принца Чарлза испортила отношения между его сыновьями.
Однако новый наряд герцогини Кембриджской наблюдателей
весьма удивил. Как отметила пресса, Кейт Миддлтон привыкли видеть в
скинни-джинсах, чаще – в юбках и платьях. Но вот в классических брюках -
никогда. Не была замечена герцогиня и в любви к жакетам с широкими плечами. Однако
именно в таком наряде супруга принца Уильяма сошла с трапа самолета на Кипре.
Кейт Миддлтон предстала перед изумленной публикой в наряде,
который обычно надевает на официальные мероприятия Меган Маркл – классические брюки стали своего рода "брендом"
герцогини Сассекской. Черные брюки дополнил белый шелковый топ и жакет с "уверенными"
плечами.
Кое-кто уже предположил, что отход Миддлтон от своего
привычного стиля не случаен. Возможно, так Кейт хочет примириться с невесткой
или, наоборот, затмить ее.
5 декабря Кейт Миддлтон и принц Уильям прилетели с
официальным визитом на Кипр. Супруги встретились с британскими военнослужащими,
которым предстоит провести Рождество и Новый год вдали от дома.