Президент
России Владимир Путин ответил на заявления из Вашингтона о выходе из
Договора о ракетах средней и меньшей давности (ДРСМД). По словам главы
государства, если США получат подобное оружие, то Россия будет вынуждена
сделать то же самое.
Президент
России Владимир Путин ответил на заявления из Вашингтона о выходе из
Договора о ракетах средней и меньшей давности (ДРСМД). По словам главы
государства, если США получат подобное оружие, то Россия будет вынуждена
сделать то же самое.
"Какой ответ с нашей стороны? Да простой: мы тогда тоже будем это делать",– сказал Путин.
Вместе
с тем он отметил, что есть страны, которые продолжают производить
ракеты средней и меньшей дальности, тогда как Москва и Вашингтон в свое
время сами загнали себя в рамки договора. По словам главы российского
государства, таких стран "уже с десяток".
Стоит
отметить, что одна из таких стран – Китай. На вооружении армии
Поднебесной стоит ракетное вооружение средней и малой дальности.
Примечательно, что на заявления из Вашингтона о выходе из ДРСМД в Пекине
отреагировали крайне нервно. Трамп, напомним, неоднократно называл
Китай главным противником США.
Президент России напомнил, что в 2002 году Соединенные Штаты в одностороннем порядке вышли из договора о противоракетой обороне. В случае с ДРСМД история повторяется, посетовал Путин.
Напомним,
что намерение выйти из договора президент США Дональд Трамп озвучил в
середине октября. Он призвал Россию и Китай начать консультации по
вопросу.
Договор
о РСМД был подписан в декабре 1987 генсеком СССР Михаилом Горбачевым и
президентом США Рональдом Рейганом. Под сокращение попал целый класс
ракетного вооружения с дальностью поражения от 500 до пяти с половиной
тысяч километров. Советский Союз, а позже Россия выполнили все условия
соглашения, уничтожив свои ракеты.