Президент России Владимир Путин ответил на заявления из Вашингтона о выходе из Договора о ракетах средней и меньшей давности (ДРСМД). По словам главы государства, если США получат подобное оружие, то Россия будет вынуждена сделать то же самое.

ПрезидентРоссии Владимир Путин ответил на заявления из Вашингтона о выходе изДоговора о ракетах средней и меньшей давности (ДРСМД). По словам главыгосударства, если США получат подобное оружие, то Россия будет вынужденасделать то же самое."Какой ответ с нашей стороны? Да простой: мы тогда тоже будем это делать",– сказал Путин.Вместес тем он отметил, что есть страны, которые продолжают производитьракеты средней и меньшей дальности, тогда как Москва и Вашингтон в своевремя сами загнали себя в рамки договора. По словам главы российскогогосударства, таких стран "уже с десяток".Стоитотметить, что одна из таких стран – Китай. На вооружении армииПоднебесной стоит ракетное вооружение средней и малой дальности.Примечательно, что на заявления из Вашингтона о выходе из ДРСМД в Пекинеотреагировали крайне нервно. Трамп, напомним, неоднократно называлКитай главным противником США.Президент России напомнил, что в 2002 году Соединенные Штаты в одностороннем порядке вышли из договора о противоракетой обороне. В случае с ДРСМД история повторяется, посетовал Путин.Напомним,что намерение выйти из договора президент США Дональд Трамп озвучил всередине октября. Он призвал Россию и Китай начать консультации повопросу.Договоро РСМД был подписан в декабре 1987 генсеком СССР Михаилом Горбачевым ипрезидентом США Рональдом Рейганом. Под сокращение попал целый классракетного вооружения с дальностью поражения от 500 до пяти с половинойтысяч километров. Советский Союз, а позже Россия выполнили все условиясоглашения, уничтожив свои ракеты.