В Екатеринбурге водитель за рулем кроссовера китайского производства вылетел на обочину и врезался на большой скорости в маршрутный автобус на остановке. Пострадала 17-летняя девушка: с травмой головы ее доставили на скорой в больницу. Виновник аварии от медицинского освидетельствования отказался.

В Екатеринбурге сегодня, 5 декабря, водитель за рулем кроссовера китайского производства вылетел на обочину, снес рекламный штендер, который отлетел на несколько десятков метров, а затем врезался на большой скорости в маршрутный автобус на остановке.В момент столкновения в салоне автобуса находились 8 пассажиров. Один из них пострадал: 17-летняя девушка получила травму головы и была доставлена в больницу на скорой.По словам очевидцев, водитель автомобиля Lifan был нетрезв. От медицинского освидетельствования он отказался.Спустя несколько минут регистратор очевидца снял на видео еще одну аварию — столкнулись две легковушки. Одна потеряла управление из-за скользкой дороги, а вторая не смогла вовремя затормозить. В этот раз обошлось без пострадавших.