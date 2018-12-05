Наталья из Красноярска, известная в Instagram под ником
Natakondra, решила посетить съемки Голубого Огонька, который обычно транслируется
в телеэфире в новогоднюю ночь. Девушка была крайне разочарована происходящим в
студии.
Наталья из Красноярска, известная в Instagram под ником
Natakondra, решила посетить съемки "Голубого Огонька", который обычно транслируется
в телеэфире в новогоднюю ночь. Девушка была крайне разочарована происходящим в
студии.
На днях Наталью пригласили на запись концерта, пообещали,
что дня нее и других гостей выступят Киркоров, Лепс, Костюшкин,
Буланова, Жасмин, Караулова, Агутин, Сюткин, Таисия Повалий, Артик и Асти. За
присутствие обещали заплатить тысячу рублей и напоить шампанским. Блондинка с
радостью согласилась.
"Я как бы не из-за денег, радостная думаю – о, круто! Заведу
много классных знакомств, со звездами потрусь. Ну и посмотрю, как там что
устроено на "Мосфильм"", – вспоминает блогер.
К мероприятию девушка тщательно подготовилась: купила новое
платье, сделала прическу и макияж. Однако на съемках она поняла, что "все не
так как она себе представляла.
"Толпа бичивато-застенчивых студенток и дерзких бабулек vip
меня впечатали в стену, когда начали выдавать талончик, по которому можно будет
потом получить зарплату. "Раздевайтесь, пожалуйста! Вот берите мешок
из-под картошки, складывайте в него все ценные вещи, сумочки, обувь, верхнюю
одежду и ставьте к стеночке! Мой Lv (Louis Vuitton. – Прим.ред.) вообще офигел
от такой дерзости", – рассказала девушка.
После блондинку и других гостей рассадили за полупустые столы
с пластмассовыми фруктами в вазах. По бокалам разлили "Дюшес" и приказали
улыбаться. "Вот началась феерия – камера, мотор, с потолка сыпятся блестки, на
сцене поют артисты, все люди со счастливыми лицами поздравляют друг друга с
Новым Годом", – рассказывает девушка.
Блондинка отметила, что первые два часа было хоть немного
интересно, но далее начался "профессиональный праздник в дурдоме". Ее продержали
в студии 12 часов. "За косарь. Снимать ничего нельзя, к звездам подходить
нельзя... Киркорова не было. Пффф… зачем я тогда сюда пришла?!"– посетовала
красотка в личном микроблоге.
Наталья пару раз пыталась сбежать, однако участник "Битвы экстрасенсов", который сидел рядом, постоянно вовлекал ее в беседу. "Я представляю, как мы с ним в кадре смотримся – старый олигарх и его туповатая проститутка", – с иронией отметила красотка.