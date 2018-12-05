Муж Марины Хлебниковой в своей предсмертной записке просил
оплатить интернет. Гибель Антона Логинова, по мнению близких певицы, лишила ее
опоры в жизни.
Муж Марины Хлебниковой в своей предсмертной записке просил
оплатить интернет. Гибель Антона Логинова, по мнению близких певицы, лишила ее
опоры в жизни.
Роль Антона Логинова в жизни Марины невозможно
охарактеризовать одним словом. Он был для Хлебниковой и саунд-продюсером, играл
на бас-гитаре, охранял ее покой и обеспечивал домашний быт. Ему единственному
позволялось критиковать творчество певицы, рассказал бывший продюсер
Хлебниковой Алексей Савельев.
Хлебникова и Логинов были вместе до 1997 года, когда Марина
неожиданно ушла к Михаилу Майданичу, от которого родила ребенка. Для Антона это
было сильным ударом. Тем не менее, Логинов не перестал работать с певицей, по-прежнему
оставался ее саунд-продюсером и бас-гитаристом.
"Даже пытался как-то наладить свою личную жизнь.
Встречался с какими-то девушками. Но, видимо, они не выдерживали сравнения с
Мариной. И когда она рассталась с Мишей, Антон снова сошелся с ней", -
рассказал Савельев изданию EG.ru.
Логинов около года назад перенес инсульт. Восстановился
музыкант достаточно быстро – он внешне выглядел абсолютно нормально, только
речь была слегка заторможена. Однако через некоторое время Савельев услышал, как
имя Антона упоминается в криминальной хронике. Музыкант покончил с собой.
Как выяснилось, в тот день Хлебникова с помощницей по
хозяйству отправились приводить в порядок студию. Когда они вернулись домой,
Логинов был уже мертв. На экране компьютера была его предсмертная записка. Антон
оставил детальные распоряжения, что делать после его смерти – где искать завещание,
банковские счета, флэшки с фонограммами.
"Сожалею, что ты меня так не любила, как я тебя любил.
Но не вини себя в случившемся и не ищи виноватых! Это мое добровольное решение",
– писал музыкант Марине. А Савельеву, по его словам, особенно запомнилась одна
фраза: "Оплати Интернет! Он не оплачен".
По словам Савельева, Марина тогда то ли потеряла сознание,
то ли перестала адекватно воспринимать окружающий мир. Хлебникова попала в
больницу. Ее дочь забрал к себе Михаил Майданич.