Муж Марины Хлебниковой в своей предсмертной записке просил оплатить интернет. Гибель Антона Логинова, по мнению близких певицы, лишила ее опоры в жизни.

Муж Марины Хлебниковой в своей предсмертной записке просилоплатить интернет. Гибель Антона Логинова, по мнению близких певицы, лишила ееопоры в жизни.Роль Антона Логинова в жизни Марины невозможноохарактеризовать одним словом. Он был для Хлебниковой и саунд-продюсером, игрална бас-гитаре, охранял ее покой и обеспечивал домашний быт. Ему единственномупозволялось критиковать творчество певицы, рассказал бывший продюсерХлебниковой Алексей Савельев.Хлебникова и Логинов были вместе до 1997 года, когда Маринанеожиданно ушла к Михаилу Майданичу, от которого родила ребенка. Для Антона этобыло сильным ударом. Тем не менее, Логинов не перестал работать с певицей, по-прежнемуоставался ее саунд-продюсером и бас-гитаристом."Даже пытался как-то наладить свою личную жизнь.Встречался с какими-то девушками. Но, видимо, они не выдерживали сравнения сМариной. И когда она рассталась с Мишей, Антон снова сошелся с ней", -рассказал Савельев изданию EG.ru.Логинов около года назад перенес инсульт. Восстановилсямузыкант достаточно быстро – он внешне выглядел абсолютно нормально, толькоречь была слегка заторможена. Однако через некоторое время Савельев услышал, какимя Антона упоминается в криминальной хронике. Музыкант покончил с собой.Как выяснилось, в тот день Хлебникова с помощницей похозяйству отправились приводить в порядок студию. Когда они вернулись домой,Логинов был уже мертв. На экране компьютера была его предсмертная записка. Антоноставил детальные распоряжения, что делать после его смерти – где искать завещание,банковские счета, флэшки с фонограммами."Сожалею, что ты меня так не любила, как я тебя любил.Но не вини себя в случившемся и не ищи виноватых! Это мое добровольное решение",– писал музыкант Марине. А Савельеву, по его словам, особенно запомнилась однафраза: "Оплати Интернет! Он не оплачен".По словам Савельева, Марина тогда то ли потеряла сознание,то ли перестала адекватно воспринимать окружающий мир. Хлебникова попала вбольницу. Ее дочь забрал к себе Михаил Майданич.