Звезда
теннисного корта опубликовала на своей странице в Instagram смелое фото. Снимок
вызвал активное обсуждение в соцсети.
Звезда
теннисного корта опубликовала на своей странице в Instagram смелое фото. Снимок
вызвал активное обсуждение в соцсети.
На
черно-белом фото спортсменка сидит с широко расставленными ногами в джинсах и майке
без рукавов. "За кулисами съемок", – подписала фото Мария Шарапова.
Реакция
поклонников оказалась неоднозначной. Кадр возбудил фолловеров на горячие
комментарии. "Какая поза!",
"Сладкая девочка", "Чертовски хороша", "Ты прекрасна, из другой
галактики", "Ну ты прям искусница", "Носочек тянешь
сексуально", "Вот пример, когда у девушки ноги не вместе, но выглядит
абсолютно не пошло", – прокомментировали снимок фанаты.
Но нашлись и критики, которые нашли минусы фото. Некоторым
показалось фото откровенным, другие нашли в позе Марии нечто мужское. Также
одним из нареканий к снимку стало то, что на нем у теннисистки почти не
заметная грудь.
Отметим, что Шарапова часто становится
объектом обсуждения в соцсетях, регулярно делясь с подписчиками фотографиями.
Предметом пристального внимая болельщиков является и личная жизнь спортсменки.
Как писали
"Дни.ру", в августе этого года Мария призналась, что у нее роман с британским
миллионером Александром Гилксом. Россиянке пришлось приоткрыть завесу тайны
после того, как снимки с целующим ягодицы теннисистки Гилксом взорвали интернет.