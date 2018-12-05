Звезда теннисного корта опубликовала на своей странице в Instagram смелое фото. Снимок вызвал активное обсуждение в соцсети.

Звездатеннисного корта опубликовала на своей странице в Instagram смелое фото. Снимоквызвал активное обсуждение в соцсети.Начерно-белом фото спортсменка сидит с широко расставленными ногами в джинсах и майкебез рукавов. "За кулисами съемок", – подписала фото Мария Шарапова.Реакцияпоклонников оказалась неоднозначной. Кадр возбудил фолловеров на горячиекомментарии. "Какая поза!","Сладкая девочка", "Чертовски хороша", "Ты прекрасна, из другойгалактики", "Ну ты прям искусница", "Носочек тянешьсексуально", "Вот пример, когда у девушки ноги не вместе, но выглядитабсолютно не пошло", – прокомментировали снимок фанаты.Но нашлись и критики, которые нашли минусы фото. Некоторымпоказалось фото откровенным, другие нашли в позе Марии нечто мужское. Такжеодним из нареканий к снимку стало то, что на нем у теннисистки почти незаметная грудь.Отметим, что Шарапова часто становитсяобъектом обсуждения в соцсетях, регулярно делясь с подписчиками фотографиями.Предметом пристального внимая болельщиков является и личная жизнь спортсменки.Как писали"Дни.ру", в августе этого года Мария призналась, что у нее роман с британскиммиллионером Александром Гилксом. Россиянке пришлось приоткрыть завесу тайныпосле того, как снимки с целующим ягодицы теннисистки Гилксом взорвали интернет.