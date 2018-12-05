Петр Порошенко объявил сегодня дату так называемого объединительного собора церквей, который должен официально закрепить на Украине раскол. Примечательно, что сделал это не священнослужитель, а светский политик, окончательно сорвав все маски.

Фаворит президентской гонки на Украине Юлия Тимошенко, которая в эти дни находится в Вашингтоне, надеется убедить Белый дом в своей абсолютной лояльности и уже попросила публично спецпредставителя Госдепартамента США Курта Волкера усилить антироссийские санкции.Впрочем, теперь после религиозных войн, которые пытается развязать Петр Порошенко, украинским политикам приходится согласовывать свои шаги еще и со Стамбулом, вернее, с Константинопольским патриархатом. Вероятно, все согласовав, Петр Порошенко объявил сегодня дату так называемого объединительного собора церквей, который должен официально закрепить на Украине раскол. Примечательно, что сделал это не священнослужитель, а светский политик, окончательно сорвав все маски.Зарево ночного пожара, в котором сгорает дотла единственная церковь в селе Рожново под Ивано-Франковском. Подожгли неизвестные. Приходы на Украине уничтожают десятками разных способов.Обыски идут широким фронтом едва ли не по всем храмам канонической Украинской церкви, государство, по сути, объявило им войну."Следственные действия ведутся в зданиях и помещениях сразу нескольких епархий. Уголовное дело возбуждено по статье "Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии", — сообщила Алла Вашенко, официальный представитель национальной полиции Житомирской области.Священников вызывают на допросы целыми епархиями, потрошат алтари — это иначе чем богохульством и назвать нельзя. Следы выдуманного преступления ищут даже в детских вещах."Сын пришел из школы, и они обыскали его портфель. Ничего, конечно, там не обнаружили", — рассказывает Мария, супруга священника.Обвиняют священнослужителей в государственной измене. За улики выдают любые вполне безобидные носители информации."Флешки — там колядки, церковные службы, ничего такого", — говорит Сергей Грицаюк, архиерейский наместник Кресто-Воздвиженского храма Житомир.Атаки со всех сторон: полицейские, налоговые, юридические. Почаевскую лавру — одну из главных православных святынь — намерены у церкви отобрать."При регистрации было нарушено законодательство, и мы эту регистрацию отменили. Это сама лавра, как историко-культурный заповедник. Успенский собор, Троицкий собор, монастырские кельи, архиерейский дом — все это будет передано министерству культуры", — пояснила Ирина Садомская заместитель министра юстиции Украины.Фактически рейдерский захват признают даже на Украине."Минкульт проводит инвентаризацию в Киево-Печерской лавре. И все эти действия, как подготовка для того, чтобы забрать все эти святыни и передать вновь создаваемой церкви. Это рейдерство на государственном уровне", — заявил Вадим Новинский, председатель фракции "Оппозиционный блок" в Верховной раде Украины.Альтернативной церкви еще даже и нет, а дату Архиерейского собора (своеобразного учредительного съезда) уже назначили — 15 декабря. Объявил Порошенко, хотя к религии не должен иметь никакого отношения, ведь церковь на Украине отделена от государства."Я очень рад обнародовать дату объединительного собора, который должен объявить о создании автокефальной поместной православной церкви на Украине. Он утвердит ее устав, изберет предстоятеля", — сообщил президент Украины Петр Порошенко.Проект устава на греческом, из него следует, что предполагаемая церковь будет целиком и полностью подчинена Стамбулу. Управлять ей станет не патриарх, а митрополит — об этом прямо указано в одном из пунктов."Новая украинская церковь не сможет самостоятельно канонизировать святых (это крайне важное для поместных церквей право) и производить миро (специальное вещество для освящения храмов и миропомазания) — это бизнес Константинопольского патриархата", — объясняет Владимир Легойда, председатель синодального отдела по взаимоотношения церкви с обществом и СМИ Московского патриархата.Украинская церковь Московского патриархата всеми этими важными правами обладает, но Порошенко — автор и вдохновитель раскола — намеренно загоняет паству в стамбульское ярмо.Военное положение в стране вообще предполагает быструю расправу со всеми неугодными. Украинские власти умело нагнетают истерию. В Чернигове добровольцы плетут маскировочные сети для армии, в Черкассах полиция устраивает облавы на уклонистов, в Виннице призывают людей из резерва, тех, кто уже давным-давно в запасе, а Одессу по всему периметру окружили бронетранспортерами. Обстановка в стране накаляется.