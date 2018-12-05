Супруга футболиста рассказала, как изменилась ее жизнь после его задержания из-за дебоша в Москве. Также Алана Мамаева призналась, что муж может бросить семью.

Супруга футболиста рассказала, как изменилась ее жизньпосле его задержания из-за дебоша в Москве. Также Алана Мамаева призналась, чтомуж может бросить семью.После ареста спортсменаженщине пришлось нелегко. По ее словам, она прочитала в Сети "кучу всякогонегатива" о себе и их с Павлом детях.При этом Алана осталасьтверда в своей позиции: по ее мнению, Павел Мамаев и его друг, футболистАлександр Кокорин "не должны сидеть за то, что они сделали". Супруга всяческипытается донести это до общественности, оправдывая спортсмена.Мамаева заверила, что раньше всегда считаламужа примерным семьянином и не знала о череде любовниц. В нынешней ситуации,когда правда об изменах Павла раскрылась, женщина находится в растерянности.Алана призналась, что не представляет, что теперь делать."Чтомне делать, ходить с топором за этими любовницами или доказывать всем, что ненадо трогать женатых мужчин, у которых есть дети, семья?!" – цитируетМамаеву . "Я не знаю, что этадевушка говоритмоему мужу такого, что он хочет уйти из семьи", – добавила женафутболиста. На интервью женщина не скрывала слез.Алана добавила, что даже зная о неверности супруга,хочет сохранить семью. "Паша в этом признался", – резюмировала она.Мамаева подчеркнула, что ей трудно с этим смириться.Напомним, ранее в своем микроблоге женаспортсмена обвинила Павла Мамаева в адюльтере. По ее словам, злополучная дракас водителем произошла из-за девушки.Как писали "Дни.ру", 8 октября Мамаев и Кокорин сталиучастниками двух драк в центре столицы. Молодые люди напали на водителя "Первогоканала", и затем устроили потасовку в кафе.Полициязавела три уголовных дела: два − по статье "Побои" и одно − охулиганстве по предварительному сговору. Футболисты арестованы до 8 декабря.