Важной частью подготовки к новогоднему торжеству является выбор презента. Эксперт по этикету Элеонора Басманова назвала самые неинтересные подарки на Новый год, которые точно не стоит преподносить родным и друзьям.

Важной частью подготовки к новогоднему торжеству является выбор презента. Эксперт по этикету Элеонора Басманова назвала самые неинтересные подарки на Новыйгод, которые точно не стоит преподносить родным и друзьям.Она перечислила самые неудачные подаркидля взрослых и детей. "Для женщин самыми неинтересными и непривлекательнымиподарками принято считать стандартные парфюмерные наборы, колготы и сковороды.Для мужчин – галстуки, носки и лосьоны для бритья. Детям больше всего ненравятся в качестве новогодних подарков одежда и школьные принадлежности", -рассказала она.В то же время Элеонора посоветовала невыражать свои чувства открыто, если вам не понравился . Пословам эксперта, нужно ценить усилия человека, который провел впоисках презента много времени. В любом случае нужно "поблагодарить дарителя". "Каждый из нас желал бы быть прощенным заневольную ошибку, возможно, в другой раз он проявит больше фантазии и вкуса,чтобы вас порадовать", – заключила она.Ранее астрологи дали советы по меню дляпразднования наступающего года Желтой Свиньи. На столе ни в коем случае не должно быть блюд из свинины.Это мясо не стоит есть с 30 декабря 2018 года до 2 января 2019. Кроме того, в меню не должны быть колбасы, ветчина, сало и другие подобные продукты.Эксперты советуют приготовить к праздничному столу на Новый год блюда из мяса птицы, говядины,баранины и рыбы. Задабривать Желтую Свинью также рекомендуется орехами, фруктами, овощами и различными сладостями.