Важной частью подготовки к новогоднему торжеству является выбор презента. Эксперт по этикету Элеонора Басманова назвала самые неинтересные подарки на Новый
год, которые точно не стоит преподносить родным и друзьям.
Важной частью подготовки к новогоднему торжеству является выбор презента. Эксперт по этикету Элеонора Басманова назвала самые неинтересные подарки на Новый
год, которые точно не стоит преподносить родным и друзьям.
Она перечислила самые неудачные подарки
для взрослых и детей. "Для женщин самыми неинтересными и непривлекательными
подарками принято считать стандартные парфюмерные наборы, колготы и сковороды.
Для мужчин – галстуки, носки и лосьоны для бритья. Детям больше всего не
нравятся в качестве новогодних подарков одежда и школьные принадлежности", -
рассказала она.
В то же время Элеонора посоветовала не
выражать свои чувства открыто, если вам не понравился . По
словам эксперта, нужно ценить усилия человека, который провел в
поисках презента много времени. В любом случае нужно "поблагодарить дарителя". "Каждый из нас желал бы быть прощенным за
невольную ошибку, возможно, в другой раз он проявит больше фантазии и вкуса,
чтобы вас порадовать", – заключила она.
Ранее астрологи дали советы по меню для
празднования наступающего года Желтой Свиньи. На столе ни в коем случае не должно быть блюд из свинины.
Это мясо не стоит есть с 30 декабря 2018 года до 2 января 2019. Кроме того, в меню не должны быть колбасы, ветчина, сало и другие подобные продукты.
Эксперты советуют приготовить к праздничному столу на Новый год блюда из мяса птицы, говядины,
баранины и рыбы. Задабривать Желтую Свинью также рекомендуется орехами, фруктами, овощами и различными сладостями.