Покинул пост и прихватил оружие. В СМИ появилась информация, что во Владимирской области сотрудник военизированной охраны сбежал со стратегического объекта. РЕН ТВ публикует фотографию мужчины, который, по предварительной информации, покинул свой пост и прихватил с собой автомат Калашникова и 60 патронов.

Покинул пост и прихватил оружие. В СМИ появилась информация, что во Владимирской области сотрудник военизированной охраны сбежал со стратегического объекта. публикует фотографию мужчины, который, по предварительной информации, покинул свой пост и прихватил с собой автомат Калашникова и 60 патронов. Юрий Петров 1957 года рождения, именно его подозревают в противозаконных действиях, был одет в камуфляж серого цвета, полуваленки, черную шапку с кокардой. Происшествие случилось в 17:30 4 декабря. По даннымон охранял мост в Муроме. Источник агентства в правоохранительных органах уточняет, что мужчина передвигается на своей машине, ВАЗ 2109, цвета черный металлик. В последний раз его видели в Ленинском районе Подмосковья, предположительно Петров направился в Москву. В пресс-службе УМВД по Владимирской области информацию об инциденте не разлашают.