В социальных сетях на него появилась ориентировка

В социальных сетях на него появилась ориентировкаПолицейские разыскивают сбежавшего с поста охранника Ведомственной охраны на железнодорожном транспорте Юрия Петрова. Вечером 4 декабря мужчина прихватил с собой автомат и два заряженных патронами магазина, сел в свой автомобиль «ВАЗ-2108» и уехал.Говорят, он ограбил частный дом в Селивановском районе - украл оттуда 800 тысяч рублей и охотничье ружье. После этого мужчина направился в сторону Москвы. Мужчина был одет в камуфляжную форму серого цвета, полуваленки и черную шапку с кокардой.В социальных сетях на него появилась ориентировка. В ней сказано, что в 2005 году мужчина был судим за кражу. А в 90-е годы у него был собственный бизнес.