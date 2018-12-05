Его госпитализировали с двумя огнестрельными ранениями

Его госпитализировали с двумя огнестрельными ранениямиВооруженный охранник, который сбежал с поста в Муроме, умер в одной из больниц Подмосковья. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.«61-летний работник военизированной охраны, доставленный в подмосковную больницу с двумя огнестрельными ранениями грудной клетки, скончался»,- говорят в ведомстве.Следователи назначат судебно-медицинскую экспертизу.Напомним, Юрий Петров, вооруженный автоматом Калашникова, покинул пост на железнодорожном объекте. По предварительным данным, причиной поступка стали проблемы личного характера. В лесном массиве мужчина попытался покончить с собой при задержании. Его госпитализировали, но врачи уже не смогли ничего сделать.