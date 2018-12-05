61-летний охранник из Мурома, сбежавший с оружием с поста и объявившийся неподалеку от подмосковной Гжели, скончался в больнице от огнестрельных ранений, передает телеканал Россия 24.

61-летний охранник из Мурома, сбежавший с оружием с поста и объявившийся неподалеку от подмосковной Гжели, скончался в больнице от огнестрельных ранений, передает телеканал "Россия 24".Мужчина сторожил железнодорожный мост во Владимирской области. Накануне он внезапно оставил свой пост и направился в сторону Москвы, взяв с собой автомат Калашникова. В столице и области ввели план "Перехват", усилили охрану детских садов и школ.Журналистам "Комсомольской правды" удалось дозвониться до беглеца. В ходе беседы мужчина признался, что у него долгов на полтора миллиона рублей, но использовать оружие против людей он не собирается.Позднее сотрудники правоохранительных органов нашли его в лесу с пулевыми ранениями. В тяжелом состоянии он был доставлен в больницу, однако врачи не смогли спасти пострадавшего.В Следственном комитете РФ выясняют все обстоятельства происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза.