Елизавета Боярская во второй раз стала мамой. 5 декабря
актриса родила сына. Новорожденный и счастливая мать чувствуют себя отлично.
Елизавета Боярская во второй раз стала мамой. 5 декабря
актриса родила сына. Новорожденный и счастливая мать чувствуют себя отлично.
Двоюродная сестра Михаила Боярского Екатерина не побежала в
клинику, чтобы посмотреть на малыша. Решила дождаться, пока его привезут домой,
призналась она порталу Teleprogramma.Pro. "Пока не видела новорожденного,
рано еще, только родился", – сказала Екатерина.
Со звездной роженицей всю ночь была ее мать – актриса Лариса
Луппиан. Она покинула клинику только утром, убедившись, что с дочкой и внуком
все в порядке. Позже Лариса рассказала, что малыш родился доношенным и
здоровым, его рост – пятьдесят сантиметров, мама тоже чувствует себя прекрасно.
Брат Елизаветы, Сергей Боярский, пока шлет поздравления с
радостным событием из Москвы. "Да, Лиза родила мальчика, здорового, сына
второго. Я ее с этим поздравляю, остальные комментарии уже у родителей.
Поздравляю своих родителей, и Лизу, и Максима. Это долгожданное наше
прибавление в семье. Я в Москве, поэтому я не имею возможности сейчас к ней
заехать, но обязательно потом", – рассказал Пятому каналу дядя
новорожденного.
Для Елизаветы Боярской и ее мужа Максима Матвеева это второй
ребенок. У малыша, которого, по слухам, собираются назвать Григорием, есть 6-летний
брат Андрей. Актриса не собирается долго сидеть в декретном отпуске – Елизавета
намерена вернуться на сцену уже в январе.
Знаменитый отец Елизаветы часто говорил, что мечтает о многочисленных внуках. Правда, Михаил Боярский ожидал, что у наследницы родится дочь. Но и мальчику тоже рад. Любимец Михаила Сергеевича – старший внук Андрей – иногда даже появляется с "Д'Артаньяном всея Руси" на фестивальных красных дорожках.