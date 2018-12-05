Елизавета Боярская во второй раз стала мамой. 5 декабря актриса родила сына. Новорожденный и счастливая мать чувствуют себя отлично.

Елизавета Боярская во второй раз стала мамой. 5 декабряактриса родила сына. Новорожденный и счастливая мать чувствуют себя отлично.Двоюродная сестра Михаила Боярского Екатерина не побежала вклинику, чтобы посмотреть на малыша. Решила дождаться, пока его привезут домой,призналась она порталу Teleprogramma.Pro. "Пока не видела новорожденного,рано еще, только родился", – сказала Екатерина.Со звездной роженицей всю ночь была ее мать – актриса ЛарисаЛуппиан. Она покинула клинику только утром, убедившись, что с дочкой и внукомвсе в порядке. Позже Лариса рассказала, что малыш родился доношенным издоровым, его рост – пятьдесят сантиметров, мама тоже чувствует себя прекрасно.Брат Елизаветы, Сергей Боярский, пока шлет поздравления срадостным событием из Москвы. "Да, Лиза родила мальчика, здорового, сынавторого. Я ее с этим поздравляю, остальные комментарии уже у родителей.Поздравляю своих родителей, и Лизу, и Максима. Это долгожданное нашеприбавление в семье. Я в Москве, поэтому я не имею возможности сейчас к нейзаехать, но обязательно потом", – рассказал Пятому каналу дядяноворожденного.Для Елизаветы Боярской и ее мужа Максима Матвеева это второйребенок. У малыша, которого, по слухам, собираются назвать Григорием, есть 6-летнийбрат Андрей. Актриса не собирается долго сидеть в декретном отпуске – Елизаветанамерена вернуться на сцену уже в январе.Знаменитый отец Елизаветы часто говорил, что мечтает о многочисленных внуках. Правда, Михаил Боярский ожидал, что у наследницы родится дочь. Но и мальчику тоже рад. Любимец Михаила Сергеевича – старший внук Андрей – иногда даже появляется с "Д'Артаньяном всея Руси" на фестивальных красных дорожках.