Эвелина Бледанс умеет подогреть интерес своих поклонников и
привести их в восторг. Актриса опубликовала снимок со своего отдыха в Индонезии
– и в подписи вскользь упомянула о талии. Фанаты артистки пришли в экстаз и наперебой
бросились объяснять Эвелине, какая у нее потрясающая фигура.
Эвелина Бледанс умеет подогреть интерес своих поклонников и
привести их в восторг. Актриса опубликовала снимок со своего отдыха в Индонезии
– и в подписи вскользь упомянула о талии. Фанаты артистки пришли в экстаз и наперебой
бросились объяснять Эвелине, какая у нее потрясающая фигура.
Бледанс держит своих фанатов в постоянном напряжении. Она
предстает на снимках в Instagram
то в полупрозрачном одеянии, то в микробикини. На сей раз Эвелина на фотографии
в купальнике, вовсе не скрывающем великолепные формы звезды.
"Не умею уменьшать талию на фотках и плавать даже в
самом красивом бассейне, когда рядом море. Не знаю, как статистика по талии, но
то, что при заполненном отеле на пляже всегда только пару человек...", -
подписала снимок актриса (орфография и пунктуация оригинала – Прим. ред).
"Эвелина, вы восхитительны!!!", – тут же
отреагировали подписчики. Все комментаторы, словно сговорившись, принялись
убеждать артистку, что ничего ей уменьшать не надо, она просто великолепна и
все от нее без ума. Правда, нашелся один подписчик, который вспомнил, что
звезда, как сообщалось, должна быть беременна – и где же тогда животик? Но
попытки разрушить общий восторженный настрой даже не заметили.
Недавно Бледанс опубликовала видеообращение на своей
официальной странице в Instagram. Актриса обратилась к заинтересованной
общественности с такими словами: "Мои хорошие, пожалуйста, не задавайте
мне вопросов про беременность. У меня не получилось иметь девочку. У меня есть
два сына – это мое счастье, моя любовь. Я буду танцевать, петь, потому что моя
жизнь продолжается".
Напомним, Эвелина Бледанс сделала экстракорпоральное
оплодотворение в присутствии съемочной группы скандального ток-шоу Андрея Малахова
"Прямой эфир". Мужчину, которого артистка выбрала в качестве донора
генетического материала, она предпочла не называть. В программе утверждалось,
что процедура прошла успешно.