Эвелина Бледанс умеет подогреть интерес своих поклонников и привести их в восторг. Актриса опубликовала снимок со своего отдыха в Индонезии – и в подписи вскользь упомянула о талии. Фанаты артистки пришли в экстаз и наперебой бросились объяснять Эвелине, какая у нее потрясающая фигура.

Эвелина Бледанс умеет подогреть интерес своих поклонников ипривести их в восторг. Актриса опубликовала снимок со своего отдыха в Индонезии– и в подписи вскользь упомянула о талии. Фанаты артистки пришли в экстаз и наперебойбросились объяснять Эвелине, какая у нее потрясающая фигура.Бледанс держит своих фанатов в постоянном напряжении. Онапредстает на снимках в Instagramто в полупрозрачном одеянии, то в микробикини. На сей раз Эвелина на фотографиив купальнике, вовсе не скрывающем великолепные формы звезды."Не умею уменьшать талию на фотках и плавать даже всамом красивом бассейне, когда рядом море. Не знаю, как статистика по талии, ното, что при заполненном отеле на пляже всегда только пару человек...", -подписала снимок актриса (орфография и пунктуация оригинала – Прим. ред)."Эвелина, вы восхитительны!!!", – тут жеотреагировали подписчики. Все комментаторы, словно сговорившись, принялисьубеждать артистку, что ничего ей уменьшать не надо, она просто великолепна ивсе от нее без ума. Правда, нашелся один подписчик, который вспомнил, чтозвезда, как сообщалось, должна быть беременна – и где же тогда животик? Нопопытки разрушить общий восторженный настрой даже не заметили.Недавно Бледанс опубликовала видеообращение на своейофициальной странице в Instagram. Актриса обратилась к заинтересованнойобщественности с такими словами: "Мои хорошие, пожалуйста, не задавайтемне вопросов про беременность. У меня не получилось иметь девочку. У меня естьдва сына – это мое счастье, моя любовь. Я буду танцевать, петь, потому что мояжизнь продолжается".Напомним, Эвелина Бледанс сделала экстракорпоральноеоплодотворение в присутствии съемочной группы скандального ток-шоу Андрея Малахова"Прямой эфир". Мужчину, которого артистка выбрала в качестве донорагенетического материала, она предпочла не называть. В программе утверждалось,что процедура прошла успешно.