Соцвыплату повысили почти на 400 рублей

Соцвыплату повысили почти на 400 рублейВо Владимирской области вырастет вознаграждение для граждан, которые организуют приёмную семью для пожилых людей и инвалидов. Постановление об этом подписал Владимир Сипягин.С начала следующего года платить приемным семьям будут 8295 рублей ежемесячно. Это почти на 400 рублей больше, чем сейчас.Областной департамент соцзащиты населения сообщает, что с 2012 года в регионе реализуют программу «Приёмная семья для граждан пожилого возраста и инвалидов», которая заменяет стационары.Для того, чтобы вступить в программу, нужно пройти обязательное обучение в «Школе приёмной семьи». Там с кандидатами работают соцработники и психологи. Только потом возможно заключение трёхстороннего договора между помощником, подопечным и учреждением соцобслуживания.На сегодняшний день во Владимирской области создали 115 приёмных семей для пенсионеров и инвалидов, в них проживают 126 человек. Больше всего таких семей – в Вязниковском и Меленковском - по 14, Камешковском районах – 12, и во Владимире - 10.