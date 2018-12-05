Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд имеет прямое отношение к убийству журналиста Джамаля Хашогги.

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд имеет прямое отношение к убийству журналиста ДжамаляХашогги.Как передает ТАСС, об этом сообщили американские сенаторы, для которых директор ЦРУ Джина Хэспел провела закрытый брифинг об обстоятельствах убийства Хашогги в Турции.Как заявил Линдси Грэм, республиканец от штата Южная Каролина, США должны ввести против Сальман Аль Сауда санкции. Он также призвал отменить поставку оружия Эр-Рияду до тех пор, пока все виновные в убийстве Хашогги не будут в королевстве привлечены к уголовной ответственности".Грэм отметил, что считает наследного принца сумасшедшим и подчеркнул, что он опасен для американо-саудовских стратегических отношений.Другой республиканец, от штата Теннесси, председатель комитета по иностранным делам Роберт Коркер сообщил, что у него нет никаких сомнений, что жестокое убийство Хашогги было совершено по приказу бен Сальмана.Представитель Демократической партии от штата Нью-Джерси поддержал предложение Грэма ввести решительные ответные меры против Саудовской Аравии.59-летний саудовскиий журналист Джамаль Хашогги, получивший известность как критик действий властей США и своей страны, был жестоко убит 2 октября 2018 года на территории генерального консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Его тело было расчленено и уничтожено. Это преступление вызвало рост напряжённости в отношениях Саудовской Аравии с Турцией, США и другими странами.