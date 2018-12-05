Биограф монаршей семьи Том Боуэр объяснил, почему британская
королева не может положить конец конфликту между Меган Маркл и Кейт Миддлтон. Он также считает, что у бывшей актрисы нет права на частную жизнь.
Биограф монаршей семьи Том Боуэр объяснил, почему британская
королева не может положить конец конфликту между Меган Маркл и Кейт Миддлтон. Он также считает, что у бывшей актрисы нет права на частную жизнь.
Писатель утверждает, что Елизавета II не может поставить точку в борьбе герцогинь, потому что "она слишком старая". Боуэр также
рассказал, что человек, который мог бы помирить Маркл и Миддлтон, был уволен
принцем Чарльзом, за то, что был "слишком хорошим и умным".
"Проблема в том, что во дворце никогда не
было человека, который был бы по-настоящему умен и всеми уважаем. Человека,
который смог бы выйти и сказать Меган: "Ты так могла поступать в Голливуде, но здесь в
Лондоне мы ведем себя по-другому", – пояснил Том. "Королева уже слишком старая для этого. Единственный человек, который смог бы прекратить этот разлад, – личный секретарь королевы Кристофер Гайдт. Но он был
уволен Чарльзом, потому что был слишком хорош и умен, и вмешивался тогда,
когда это было необходимо", – добавил он.
Литератор Сюзанна Райд не согласна с Боуэром. "Или вы могли бы сказать, что в королевской семье нет никого
такого же независимого, уверенного, сильного, как Маркл", – вмешалась
она. Мужчина ответил, что герцогиня всегда на виду, и потому она
должна вести себя соответствующе. "Вы считаете, что она заслуживает частную
жизнь, но это не так, за ней всегда следит публика", – заключил он.
Недавно СМИ распространили слухи о том, что герцогиня Сассекская ведет себя неподобающе в стенах дворца: она довела Кейт Миддлтон до слез во время примерки платья принцессы Шарлотты, отправляла слугам инструкции в 5 утра и чуть
не вступила в спор с королевой из-за тиары.
Недавно герцог и герцогиня Сассекские объявили о том, что
они покинут Лондон и переедут в Виндзор в начале следующего
года. Изначально планировалось, что пара переберется в один из апартаментов
Кенсингтонского дворца и будет жить рядом с Уильямом и Кейт. Официальные
представители монаршей семьи поясняют, что супруги хотят иметь больше
пространства, когда появится ребенок.
Многие СМИ связывают их отъезд с тем, что бывшая актриса так и
не смогла найти общий язык с Миддлтон. Вражда герцогинь началась еще в декабре
прошлого года. Во время рождественского праздника Кейт отчитала Меган за неподобающее
поведение и назвала ее "грубой".
Один из близких друзей семьи рассказал, что принц Уильям
оскорбил младшего брата своими сомнениями насчет Меган. Ему не понравилось, как
быстро развивались их отношения. "Герцог и герцогиня
Кембриджские считают, что отношения Маркл и Гарри быстро стали
серьезными. Уильям особенно переживал по этому поводу и поделился с братом своими мыслями", – сообщил он.