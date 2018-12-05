Биограф монаршей семьи Том Боуэр объяснил, почему британская королева не может положить конец конфликту между Меган Маркл и Кейт Миддлтон. Он также считает, что у бывшей актрисы нет права на частную жизнь.

Биограф монаршей семьи Том Боуэр объяснил, почему британскаякоролева не может положить конец конфликту между Меган Маркл и Кейт Миддлтон. Он также считает, что у бывшей актрисы нет права на частную жизнь.Писатель утверждает, что Елизавета II не может поставить точку в борьбе герцогинь, потому что "она слишком старая". Боуэр такжерассказал, что человек, который мог бы помирить Маркл и Миддлтон, был уволенпринцем Чарльзом, за то, что был "слишком хорошим и умным"."Проблема в том, что во дворце никогда небыло человека, который был бы по-настоящему умен и всеми уважаем. Человека,который смог бы выйти и сказать Меган: "Ты так могла поступать в Голливуде, но здесь вЛондоне мы ведем себя по-другому", – пояснил Том. "Королева уже слишком старая для этого. Единственный человек, который смог бы прекратить этот разлад, – личный секретарь королевы Кристофер Гайдт. Но он былуволен Чарльзом, потому что был слишком хорош и умен, и вмешивался тогда,когда это было необходимо", – добавил он.Литератор Сюзанна Райд не согласна с Боуэром. "Или вы могли бы сказать, что в королевской семье нет никоготакого же независимого, уверенного, сильного, как Маркл", – вмешаласьона. Мужчина ответил, что герцогиня всегда на виду, и потому онадолжна вести себя соответствующе. "Вы считаете, что она заслуживает частнуюжизнь, но это не так, за ней всегда следит публика", – заключил он.Недавно СМИ распространили слухи о том, что герцогиня Сассекская ведет себя неподобающе в стенах дворца: она довела Кейт Миддлтон до слез во время примерки платья принцессы Шарлотты, отправляла слугам инструкции в 5 утра и чутьне вступила в спор с королевой из-за тиары.Недавно герцог и герцогиня Сассекские объявили о том, чтоони покинут Лондон и переедут в Виндзор в начале следующегогода. Изначально планировалось, что пара переберется в один из апартаментовКенсингтонского дворца и будет жить рядом с Уильямом и Кейт. Официальныепредставители монаршей семьи поясняют, что супруги хотят иметь большепространства, когда появится ребенок.Многие СМИ связывают их отъезд с тем, что бывшая актриса так ине смогла найти общий язык с Миддлтон. Вражда герцогинь началась еще в декабрепрошлого года. Во время рождественского праздника Кейт отчитала Меган за неподобающееповедение и назвала ее "грубой".Один из близких друзей семьи рассказал, что принц Уильямоскорбил младшего брата своими сомнениями насчет Меган. Ему не понравилось, какбыстро развивались их отношения. "Герцог и герцогиняКембриджские считают, что отношения Маркл и Гарри быстро сталисерьезными. Уильям особенно переживал по этому поводу и поделился с братом своими мыслями", – сообщил он.