Появились новые подробности в деле о смерти 18-летнего футболиста Локомотива Алексея Ломакина. Оказывается, перед смертью от инсульта и переохлаждения он поссорился с таксистом, и тот высадил его из машины на мороз. Если это подтвердится, на таксиста могут завести уголовное дело.

Следователи продолжают разбираться в обстоятельствах смерти 18-летнего полузащитника футбольного клуба "Локомотив" Алексея Ломакина.Ранее сообщалось, что спортсмен был найден мертвым на юге Москвы. Обнаружить его тело помогла лиса.Одна из версий трагедии — смерть от переохлаждения, хотя некоторые знакомые футболиста считают, что его могли отравить.Следователи уже поминутно установили, что делал Ломакин перед смертью. И теперь выясняется, что гибель юного футболиста действительно могла быть не случайной.Оказывается, прямо перед тем, как спортсмен погиб в результате инсульта и переохлаждения, он поссорился с таксистом, и тот высадил его из машины. Об этом сообщают некоторые СМИ, ссылаясь на источники, близкие к следствию.Что именно стало причиной конфликта, пока неизвестно. Но если окажется, что водитель видел, что пассажиру требуется помощь, но все равно выгнал его на мороз, то он может стать фигурантом уголовного дела об оставлении в опасности, сообщают "33Live.Ru Дежурная часть".