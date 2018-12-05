Исполняющим обязанности мэра Махачкалы назначен Салман Дадаев, ранее занимавший должность руководителя управы Басманного района Москвы.
Исполняющим обязанности мэра Махачкалы назначен Салман Дадаев, ранее занимавший должность руководителя управы Басманного района Москвы.
"Дадаев — дагестанец, молодой, энергичный, хорошо организуемый, с трудом отдал Сергей Собянин (мэр Москвы)", — сообщил глава Дагестана Владимир Васильев, выступая на совещании по обеспечению правопорядка в республике, передает ТАСС.
Официальное утверждение в должности мэра состоится только после того, как вступит в законную силу приговор в отношении бывшего градоначальника Мусы Мусаева. Он был задержан в начале 2018 года по подозрению в земельных махинациях и нанесению ущерба бюджету. 15 октября Советский районный суд Махачкалы приговорил Мусаева к четырем года колонии общего режима. Однако защита обжаловала данный приговор.
После возбуждения дела в отношении Мусаева врио главы Махачкалы был назначен Абусупьян Гасанов. Однако в начале ноября в отношении него было возбуждено уголовное дело о превышении полномочий при проведении аукциона на выполнение дорожно-строительных работ.