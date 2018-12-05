Клиент банка приобретал дорогостоящие часы, а после списания денежных средств со счета звонил в службу поддержки банка и говорил, что никаких операций с картой не производил...

Оперативники УВД по ЮЗАО совместно с сотрудниками ОМВД России по району Коньково задержали подозреваемого в хищении денежных средств банка мошенническим путем.В дежурную часть территориального отдела полиции поступили два заявления от представителя столичного банка о мошеннических действиях. По словам заявителя, неустановленные лица несли ущерб банку в размере около двух миллионов рублей.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции на улице Академика Арцимовича задержали подозреваемого. Им оказался 38-летний житель Московской области.Полицейскими было установлено, что подозреваемый, являясь клиентом банка, приобретал дорогостоящие часы, а после списания денежных средств со счета звонил в службу поддержки банка и говорил, что никаких операций с картой не производил. Впоследствии денежные средства возвращались ему обратно на карту.Следственным отделением ОМВД России по району Коньково возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ЮЗАО(499) 129-75-56