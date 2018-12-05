В клубах дыма полицейские с трудом обнаружили женщину, находившуюся в бессознательном состоянии, и вынесли ее из очага пожара...

«Сотрудники полиции ОМВД России по району Крылатское спасли из огня двоих жителей многоквартирного дома», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В ходе патрулирования старший наряда лейтенант полиции Вячеслав Хмарук и полицейский-водитель сержант полиции Михаил Пьянов патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району Крылатское почувствовали едкий запах дыма. Приняв решение об изменении маршрута движения, они немедленно направились к месту предполагаемого пожара.Как выяснилось, возгорание произошло в доме по улице Осенний бульвар на кухне одной из квартир, в которой проживала семейная пара.Оценив сложившуюся обстановку, сотрудники полиции взломали дверь охваченной огнем квартиры и помогли выбраться ее хозяину. Затем в клубах дыма они с трудом обнаружили его жену, находившуюся в бессознательном состоянии, и вынесли ее из очага пожара. Полицейские незамедлительно оказали женщине первую помощь. Гражданка была оперативно доставлена в городскую больницу. В настоящее время причина возгорания устанавливается.Наряд оперативно организовал эвакуацию из загоревшегося помещения, а также из соседних квартир по лестничной клетке, которые могли оказаться в зоне пожара. Благодаря профессиональным действиям полицейских отдельной роты патрульно-постовой службы никто из граждан не пострадал.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93