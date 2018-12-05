Пожар уничтожил приют для животных на северо-западе Москвы. Сотрудники успели вывести на улицу 20 питомцев, но десятки других погибли в огне. Одна из основных версий — поджог. Активисты утверждают, что не раз получали угрозы с требованиями закрыть этот приют.

Пожар уничтожил приют для животных на северо-западе Москвы. Сотрудники успели вывести на улицу 20 питомцев, но десятки других погибли в огне. Одна из основных версий — поджог. Активисты утверждают, что не раз получали угрозы с требованиями закрыть этот приют.К моменту, когда пожарные прибыли на место, спасать уже было некого, а большая часть построек питомника полыхала."Здесь находились собаки. К сожалению, у нас 14 собак сгорело", — плача рассказывает Александра Артемова, администратор приюта "Счастливый друг".Собаки, кошки, фазаны, кролики, утки, ручные голуби — пропали в огне."Пока ждём, вот сейчас будут разбирать завалы. Но многие — вот вы видели — сейчас там кошки бегают, очень многих удалось поймать ", — говорит Артемова.Спасённых питомцев временно разместили в уцелевших вольерах, кого-то забрали местные жители.Очаг возгорания находился в пункте стерилизации. Пламя охватило деревянное здание за считанные минуты. Работники приюта начали открывать окна и двери, чтобы животные могли спастись, но многие из них были настолько напуганы огнём и дымом, что остались внутри, и были обречены на смерть.Почему пожар начался именно в этом месте — до сих пор не понятно. Гореть вроде бы нечему — утверждают волонтеры. На полу и стенах был кафель, ни мебели, ни вещей. К тому же здание на ночь обесточили." Есть какие-то версии, что могло случиться? — Нет никаких пока версий. — Это похоже на поджог? — Не знаю пока, рано ещё говорить", — сообщил сотрудник МЧС.А вот директор приюта Светлана Комиссарова считает, что поджог устроили конкуренты, чтобы получить госконтракты на отлов бездомных животных."У нас есть конкуренты. Первую фирму занесли в чёрный список, она открыла левую фирму. Она продолжает участвовать в контрактах. И единственный шанс — это убрать нас", — рассказала Комиссарова.На отлов бездомных животных государство выделяет десятки миллионов рублей. Неудивительно, что между конкурентами нередко разгораются настоящие войны."Приюты — это вообще спорная тема. Есть волонтеры, которые наблюдают и за ними и видят нечистоплотность, связанную с плохим уходом животных, получением бюджетных средств, которые расходуются, к сожалению, не всегда на лечение, на уход за животными, а в корыстных целях", — утверждает Инна Святенко, председатель комиссии Московской городской думы по безопасности.Причину пожара установят следователи. А пока волонтеры объявили сбор денег на восстановление уничтоженных построек. Помочь обещают и власти города. Оставшихся без крова животных переведут в другие столичные приюты.