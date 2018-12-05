Владимир Егорович Панов 40 лет прослужил в органах внутренних дел...

С 90-летним юбилеем Владимира Егоровича Панова приехали поздравить начальник УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве генерал-майор полиции Алексей Кузнецов, помощник начальника УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве (по РЛС) подполковник внутренней службы Дмитрий Медяник, заместитель командира ОБ ДПС ГИБДД УВД по ВАО майор полиции Антон Овчинников.Владимир Егорович родился 3 декабря 1928 года в Московской области в семье председателя колхоза. В 1941 году, во время наступления на Москву, в возрасте 13 лет он участвовал в обороне города, находился в ополчении, создавал оборонные сооружения и укрепления для Советской армии.В 1942 году Владимир Егорович начал работать в колхозе для фронта. Имеет статус Ветерана Великой Отечественной войны, труженика тыла. В 1952 году поступил на работу в Министерство государственной безопасности СССР. В 1953 году после реструктуризации ведомства Владимир Егорович перешел в Отдел по регулированию уличного движения (ГАИ), где начал с должности мотомеханика, а позднее стал начальником гаража. В 1954 году Владимир Егорович окончил школу рабочей молодежи.В 1962 году был в составе советской делегации на Всемирном VIII Фестивале молодежи студентов в Хельсинки, участвовал в подготовке делегации, а также руководил мотогруппой, участвовавшей в мероприятиях Фестиваля.В ОРУД Владимир Егорович проработал 17 лет и дослужился до звания майора.В 1968 году поступил в Московский инженерно-экономический институт и успешно окончил его.Затем перешел на работу в Управление материально-технического военного снабжения Москвы и области. В структурах МВД СССР Владимир Егорович прослужил до 1993 года. После 40 лет службы вышел в отставку в звании полковника МВД.После теплых поздравлений от имени руководства ГУ МВД России по г. Москве и Управления по Восточному округу Алексей Кузнецов УВД по ВАО вручили юбиляру цветы, памятные подарки и благодарственные письма.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73