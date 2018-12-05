Спасали от огня крупный магазин. В Камешково целую ночь тушили загоревшийся супермаркет. Сообщение о загорании пришло на пост дежурных в 2 часа ночи. Через 3 минуты спасатели были уже на месте. На сетевом магазине горела кровля.

Спасали от огня крупный магазин. В Камешково целую ночь тушили загоревшийся супермаркет. Сообщение о загорании пришло на пост дежурных в 2 часа ночи. Через 3 минуты спасатели были уже на месте. На сетевом магазине горела кровля. Чтобы потушить огонь понадобилось 53 человека и 20 единиц техники. Пламя охватило мансардный этаж - 480 квадратных метров помещения. К счастью, погибших и пострадавших нет, причины пожара устанавливаются. Но уже сейчас спасатели заявляют, сообщение о пожаре пришло слишком поздно, к моменту приезда подразделений пламя охватило уже всю кровлю. Ликвидировать последствия спасателям пришлось до 7 часов утра. Огню не позволили уничтожить здание.