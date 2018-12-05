В НАТО нашли способ борьбы с тактикой российских военных.
Москва блокирует доступ противника к стратегически важным районам. Но
американский адмирал утверждает, что нашел способ преодолеть эту оборону.
В НАТО нашли способ борьбы с тактикой российских военных.
Москва блокирует доступ противника к стратегически важным районам. Но
американский адмирал утверждает, что нашел способ преодолеть эту оборону.
Россия постоянно расширяет систему блокирования доступа
иностранных войск к стратегически важным районам. Военные используют, в
частности, средства радиоэлектронной борьбы и радары, что существенно
ограничивает возможности для перемещения сил стран-членов Североатлантического
альянса. Однако на Западе нашли ключ к этой системе.
"Если не вдаваться в детали, о которых я не могу
говорить, то я уверен, что мы можем действовать в условиях блокирования
доступа. Я знаю, что это могут наши авианосцы. Я знаю, что это могут наши
сухопутные силы", – заявил глава Второго флота США вице-адмирал Эндрю
Льюис.
По словам Льюиса, секретный натовский метод основан "на
физическом, комплексном маневре". Войска альянса, как выяснилось, умеют
"не шуметь, когда шуметь не надо, и говорить, когда это необходимо".
Ранее американские генералы отмечали, что потенциал России в
плане блокирования доступа к стратегически важным пунктам изменяется от региона
к региону. Наиболее существенен он в Калининграде и в Крыму – там сосредоточены
средства противовоздушной, противоракетной и противокорабельной обороны, несколько
тысяч солдат. Еще более осложняет ситуацию для войск альянса в этих регионах
наличие средств радиоэлектронной борьбы и радаров.
Теперь же, по словам Льюиса, НАТО знает, как с этим
бороться. Члены альянса на протяжении многих лет уделяли этому вопросу очень
пристальное внимание и смогли добиться "серьезного прогресса",
приводит слова американского военного РИА Новости со ссылкой на Business Insider.