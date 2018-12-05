В НАТО нашли способ борьбы с тактикой российских военных. Москва блокирует доступ противника к стратегически важным районам. Но американский адмирал утверждает, что нашел способ преодолеть эту оборону.

В НАТО нашли способ борьбы с тактикой российских военных.Москва блокирует доступ противника к стратегически важным районам. Ноамериканский адмирал утверждает, что нашел способ преодолеть эту оборону.Россия постоянно расширяет систему блокирования доступаиностранных войск к стратегически важным районам. Военные используют, вчастности, средства радиоэлектронной борьбы и радары, что существенноограничивает возможности для перемещения сил стран-членов Североатлантическогоальянса. Однако на Западе нашли ключ к этой системе."Если не вдаваться в детали, о которых я не могуговорить, то я уверен, что мы можем действовать в условиях блокированиядоступа. Я знаю, что это могут наши авианосцы. Я знаю, что это могут нашисухопутные силы", – заявил глава Второго флота США вице-адмирал ЭндрюЛьюис.По словам Льюиса, секретный натовский метод основан "нафизическом, комплексном маневре". Войска альянса, как выяснилось, умеют"не шуметь, когда шуметь не надо, и говорить, когда это необходимо".Ранее американские генералы отмечали, что потенциал России вплане блокирования доступа к стратегически важным пунктам изменяется от регионак региону. Наиболее существенен он в Калининграде и в Крыму – там сосредоточенысредства противовоздушной, противоракетной и противокорабельной обороны, несколькотысяч солдат. Еще более осложняет ситуацию для войск альянса в этих регионахналичие средств радиоэлектронной борьбы и радаров.Теперь же, по словам Льюиса, НАТО знает, как с этимбороться. Члены альянса на протяжении многих лет уделяли этому вопросу оченьпристальное внимание и смогли добиться "серьезного прогресса",приводит слова американского военного РИА Новости со ссылкой на Business Insider.