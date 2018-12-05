Балерина Елена Дмитриева, которая заявляла о многолетнем романе с Николаем Караченцовым, попросила помощи у Первого канала. Танцовщица заявила, что ее жизни угрожает опасность.

Балерина Елена Дмитриева, которая заявляла о многолетнемромане с Николаем Караченцовым, попросила помощи у Первого канала. Танцовщица заявила,что ее жизни угрожает опасность.Елена стала гостем программы "Пусть говорят". Она сообщилаприсутствующим, что была вынуждена уехать из Франции, так как на нее буквально объявилиохоту."Я думала, что никогда больше не появлюсь ни в какой студии,что все закончилось, что мы как-то успокоились. Я просила прощения – это правда.Но я была вынуждена вылететь из Парижа срочно, по просьбе полиции. Мне угрожают",– рассказала Дмитриева.По словам балерины, некая девушка присылает ей запугивающиесообщения. Незнакомка сообщила Дмитриевой, что близкие друзья Караченцова и егосупруги Людмилы Поргиной наняли в Париже нелегалов, которыедолжны с ней расправиться.Елена обратилась в полицию. Французские правоохранительныеорганы выяснили, что угрозы поступают из Германии. Уже определен кругподозреваемых. На время следственных действий балерине посоветовали покинуть собственныйдом.Перед тем как появиться в студии, Елена Дмитриева всопровождении операторов "Пусть говорят" постелила Троекуровское кладбище. Женщинанавестила могилу Николая Караченцова, возложила цветы, помолиласьна камеру.Присутствующие в студии эксперты с негативом отреагировалина слова танцовщицы. Кто-то справедливо отметил, что Дмитриева сама заварилаэту кашу, мол, оболгала любимца миллионов ради пиара, а теперь расхлебывает.Друг почившего Караченцова – актер Владимир Стеклов, опешил отрассказов Елены. По словам артиста, танцовщица не в себе. "Извините, резковатосейчас я скажу. Ну кто до всей этой истории о вас знал. Наверное, ваши друзья иколлеги. Сейчас вся страна. Правда, с такой стороны… Надо ли вам это все? Зачемвы продолжаете? Это фантомные боли. Это бред! Поверьте! Это бред!" – отметилСтеклов.В конце программы на съемочной площадке неожиданно для всехпоявилась художница Екатерина Подколзина. Портретистка сообщила, что много летназад Николай Караченцов был в нее влюблен."С 95 по 96 год мы трудились над живописным портретом,который сейчас находится в коллекции Бахрушинского музея. Работали мы часто,напряженно, а дальше нам расставаться не захотелось. Как вписаться в эту ситуацию?У меня семья. Столько тепла и искренности я получила от этого человека. Столькопереживаний, конечно, это все незабываемо", – поделилась Подколзина.Далее художница отметила, что до интима у них недошло, Караченцов всячески настаивал на сближении, но Подколзина устояла. "Любовникамимы не стали. Это было очень тяжело, эмоциональный накал был высокий. Он мнеговорил: "Вы меня без ножа режете", – вспоминала портретистка.По словам Екатерины, именно она первая приехала в больницу картисту после той злополучной аварии. "В реанимации у его постели оказалась я,а не родственники, еще две недели его выхаживали врачи, а не родственники.Все эти факты мы опускаем, замалчиваем, а врачи имели приказ: без ЛюдмилыАндреевны Поргиной никого не пускать", – заявила художница.