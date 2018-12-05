Лидер партии Батькивщина, бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко отправилась в США умолять о новых санкциях против страны-агрессора России. В Вашингтоне оранжевая принцесса уже успела встретиться со спецпредставителем Госдепа США по вопросам Незалежной Куртом Волкером.

Лидерпартии "Батькивщина", бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенкоотправилась в США умолять о новых санкциях против "страны-агрессора"России. В Вашингтоне "оранжевая принцесса" уже успела встретиться соспецпредставителем Госдепа США по вопросам Незалежной Куртом Волкером.Политикпоблагодарила Соединенные Штаты за поддержку Украины после провокации вКерченском проливе. "Призвала к усилению санкций против агрессораРоссии, а также подчеркнула необходимость оказания помощи военно-морскимсилам Украины", – написала Тимошенко на своей странице в Facebook.Кроме того, сообщила лидер "Батькивщины", она проконсультировалась с Волкером по поводу новой программы своей партии, которая включает предложения по конституционной реформе в Незалежной, изменениях в экономике.Напомним,что 25 ноября три корабля украинских ВМС вторглись в территориальныеводы России. Они были задержаны пограничной охраной и доставлены в портКерчь. На Украине по инициативе президента страны ввели военноеположение до конца декабря.Первоначальнопрезидент страны Петр Порошенко хотел ввести военное положение на 60дней – до конца января следующего года. Это привело бы к отменеочередных выборов главы государства, намеченных на конец марта.Поскольку военное положение запрещает политическую агитацию, то кампанияпо выборам не смогла бы начаться в конце декабря. Из-за этогоголосование пришлось бы переносить на неопределенный срок.Соратники Тимошенко восприняли манипуляции украинского лидера крайне нервно. Так, бывший глава администрации лидера Незалежной Андрей Сенченко заявил, что введение особого режима – первая ласточка на пути к пожизненному президентству Порошенко.Экспертыполагают, что военное положение – единственный способ остаться у властидля Порошенко, чей рейтинг оставляет желать лучшего. Его опережаютлидер "Батькивщины", бывший премьер-министр Юлия Тимошенко, и юмористВладимир Зеленский.