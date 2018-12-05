Лидер
партии Батькивщина, бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко
отправилась в США умолять о новых санкциях против страны-агрессора
России. В Вашингтоне оранжевая принцесса уже успела встретиться со
спецпредставителем Госдепа США по вопросам Незалежной Куртом Волкером.
Лидер
партии "Батькивщина", бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко
отправилась в США умолять о новых санкциях против "страны-агрессора"
России. В Вашингтоне "оранжевая принцесса" уже успела встретиться со
спецпредставителем Госдепа США по вопросам Незалежной Куртом Волкером.
Политик
поблагодарила Соединенные Штаты за поддержку Украины после провокации в
Керченском проливе. "Призвала к усилению санкций против агрессора
России, а также подчеркнула необходимость оказания помощи военно-морским
силам Украины", – написала Тимошенко на своей странице в Facebook.
Кроме того, сообщила лидер "Батькивщины", она проконсультировалась с Волкером по поводу новой программы своей партии, которая включает предложения по конституционной реформе в Незалежной, изменениях в экономике.
Напомним,
что 25 ноября три корабля украинских ВМС вторглись в территориальные
воды России. Они были задержаны пограничной охраной и доставлены в порт
Керчь. На Украине по инициативе президента страны ввели военное
положение до конца декабря.
Первоначально
президент страны Петр Порошенко хотел ввести военное положение на 60
дней – до конца января следующего года. Это привело бы к отмене
очередных выборов главы государства, намеченных на конец марта.
Поскольку военное положение запрещает политическую агитацию, то кампания
по выборам не смогла бы начаться в конце декабря. Из-за этого
голосование пришлось бы переносить на неопределенный срок.
Соратники Тимошенко восприняли манипуляции украинского лидера крайне нервно. Так, бывший глава администрации лидера Незалежной Андрей Сенченко заявил, что введение особого режима – первая ласточка на пути к пожизненному президентству Порошенко.
Эксперты
полагают, что военное положение – единственный способ остаться у власти
для Порошенко, чей рейтинг оставляет желать лучшего. Его опережают
лидер "Батькивщины", бывший премьер-министр Юлия Тимошенко, и юморист
Владимир Зеленский.