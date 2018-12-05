Экс-президент Украины Виктор Янукович бесследно исчез и не выходит на связь с судом в Киеве, где проходит финальное заседание по его уголовному делу. Адвокат политика утверждает, что у него есть медицинская справка.

Экс-президент Украины Виктор Янукович бесследно исчез и невыходит на связь с судом в Киеве, где проходит финальное заседание по егоуголовному делу. Адвокат политика утверждает, что у него есть медицинскаясправка.На заседании Оболонского суда в Киеве должен был пройтивидеомост с обвиняемым в госизмене Виктором Януковичем, он должен был выступитьс последним словом. Но политик на связь так и не вышел, а один из его адвокатовАлександр Горошинский заявил, что у его подзащитного тяжелые травмы, оннаходится в больнице и у него есть соответствующие справки от израильскихврачей."Янукович заболел тяжелой продолжительной болезнью, чтолишает его возможности выступить с последним словом в суде. Если он будетвыступать из больницы, мы считаем, что это будет унижать его достоинство ",– сказал адвокат.Судьи с аргументами юриста не согласились и удалились всовещательную комнату для вынесения приговора Януковичу. Вердикт может бытьвынесен не обязательно сегодня, 5 декабря, пишет издание "Обозреватель".Пресс-секретарь суда Инна Свинаренко заявила, что в суде пока не знают, сколькопонадобится времени для подготовки приговора.Накануне, 4 декабря стало известно, что Виктора Януковичаготовят к перелету в Израиль. Адвокат Александр Горошинский со ссылкой наизраильского хирурга сообщил, что у Януковича очень серьезная травмапозвоночника. Необходимы дополнительные обследования, чтобы принять решение оцелесообразности проведения операции, а возможно, и не одной.При этом юрист сам не смог встретиться с травмированнымЯнуковичем. Где он находится до сих пор неизвестно. Всю информацию адвокату передалхирург Эяль Аттиас, которого пригласили в Россию для консультаций относительнодальнейшей тактики лечения политика.16 ноября 2018 года Янукович попал в больницу со спортивнойтравмой. Политика в обездвиженном состоянии доставили в Институт имениСклифосовского, но через несколько часов в условиях повышенной секретностиперевезли в другую клинику.