Экс-президент Украины Виктор Янукович бесследно исчез и не
выходит на связь с судом в Киеве, где проходит финальное заседание по его
уголовному делу. Адвокат политика утверждает, что у него есть медицинская
справка.
Экс-президент Украины Виктор Янукович бесследно исчез и не
выходит на связь с судом в Киеве, где проходит финальное заседание по его
уголовному делу. Адвокат политика утверждает, что у него есть медицинская
справка.
На заседании Оболонского суда в Киеве должен был пройти
видеомост с обвиняемым в госизмене Виктором Януковичем, он должен был выступить
с последним словом. Но политик на связь так и не вышел, а один из его адвокатов
Александр Горошинский заявил, что у его подзащитного тяжелые травмы, он
находится в больнице и у него есть соответствующие справки от израильских
врачей.
"Янукович заболел тяжелой продолжительной болезнью, что
лишает его возможности выступить с последним словом в суде. Если он будет
выступать из больницы, мы считаем, что это будет унижать его достоинство ",
– сказал адвокат.
Судьи с аргументами юриста не согласились и удалились в
совещательную комнату для вынесения приговора Януковичу. Вердикт может быть
вынесен не обязательно сегодня, 5 декабря, пишет издание "Обозреватель".
Пресс-секретарь суда Инна Свинаренко заявила, что в суде пока не знают, сколько
понадобится времени для подготовки приговора.
Накануне, 4 декабря стало известно, что Виктора Януковича
готовят к перелету в Израиль. Адвокат Александр Горошинский со ссылкой на
израильского хирурга сообщил, что у Януковича очень серьезная травма
позвоночника. Необходимы дополнительные обследования, чтобы принять решение о
целесообразности проведения операции, а возможно, и не одной.
При этом юрист сам не смог встретиться с травмированным
Януковичем. Где он находится до сих пор неизвестно. Всю информацию адвокату передал
хирург Эяль Аттиас, которого пригласили в Россию для консультаций относительно
дальнейшей тактики лечения политика.
16 ноября 2018 года Янукович попал в больницу со спортивной
травмой. Политика в обездвиженном состоянии доставили в Институт имени
Склифосовского, но через несколько часов в условиях повышенной секретности
перевезли в другую клинику.